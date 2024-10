Kotimaa

Kiinteistönvälittäjä Tommi Lammervo Bo LKV:stä esittelee 1990-luvun lopussa rakennettua asuntoa, joka on alkuperäiskunnossa, mutta pinnoiltaan kuin uusi. Keittiö ja olohuone ovat avaraa, yhtenäistä tilaa. Kuva: Jane Iltanen

Ysäritalojen suosio kasvaa – Näistä syistä alkuperäinen 90-luvun asunto meni kaupaksi ensimmäisellä näytöllä

Kokeilevuus ja monimuotoisuus lisääntyivät arkkitehtuurissa 1990-luvulla. Vaatemuoti on täynnä ysärinostalgiaa, jonka ensimmäiset merkit näkyvät asumisessakin. Talot ovat tekniikaltaan vielä hyvässä kunnossa, ja pahimmat virheet on rakennusaikana osattu jo välttää.

Vuonna 1999 rakennettu kerrostalo näyttää tyypilliseltä aikakautensa edustajalta: tiilestä muurattu julkisivu, lasitetut parvekkeet ja katossa vähän ylimääräistä mutkaa.

Talossa sijaitseva kolmio on säilynyt siistissä alkuperäisessä asussa. Keittiössä on valkoiset kaapit, joissa on puiset kahvat.