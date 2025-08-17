Ulkomaat
Zelenskyi: Euroopan oltava mukana turvatakuiden kehittämisessä – Yhdysvaltojen päätös turvatakuista historiallinen
Macronin mukaan Euroopan johtajat aikovat kysyä maanantaina Trumpilta, kuinka pitkälle tämä voisi tukea Ukrainan turvatakuita.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan on historiallinen päätös, että Yhdysvallat on valmis osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin. Zelenskyi lisää, että Euroopan on oltava mukana turvatakuiden kehittämisessä.
