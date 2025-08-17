Ulkomaat

Zelenskyi: Euroopan oltava mukana turvatakuiden kehittämisessä – Yhdysvaltojen päätös turvatakuista historiallinen

Macronin mukaan Euroopan johtajat aikovat kysyä maanantaina Trumpilta, kuinka pitkälle tämä voisi tukea Ukrainan turvatakuita.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi (vas.) tapaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maanantaina. Mukaan ovat lähdössä muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron (oik.) sekä Suomen presidentti Alexander Stubb. Kuva: Ludovic Marin
Saara-Miira Kokkonen
Keskipohjanmaa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan on historiallinen päätös, että Yhdysvallat on valmis osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin. Zelenskyi lisää, että Euroopan on oltava mukana turvatakuiden kehittämisessä.

