Ulkomaat
Zelenskyin ja Putinin tapaamista povataan lähiviikoille – Trump: Yhdysvallat koordinoi Ukrainan turvatakuut
Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin välisen mahdollisen tapaamisen ajankohta ja paikka ovat vielä auki.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän on alkanut valmistella tapaamista Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä. Tämän jälkeen järjestettäisiin kolmenvälinen kokous Putinin, Zelenskyin ja Trumpin kesken.
Trump kertoi asiasta Truth Soc