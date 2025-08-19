Ulkomaat

Zelenskyin ja Putinin tapaamista povataan lähiviikoille – Trump: Yhdysvallat koordinoi Ukrainan turvatakuut

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin välisen mahdollisen tapaamisen ajankohta ja paikka ovat vielä auki.

Suomen presidentti Alexander Stubb, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron perhekuvassa eurooppalaisten johtajien kanssa Valkoisen talon Cross Hallissa Washingtonissa. Kuva: Andrew Caballero-Reynolds

Saara-Miira Kokkonen, Jalmari Salaterä Keskipohjanmaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän on alkanut valmistella tapaamista Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä. Tämän jälkeen järjestettäisiin kolmenvälinen kokous Putinin, Zelenskyin ja Trumpin kesken.

Trump kertoi asiasta Truth Soc