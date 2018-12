Namian Tuomas Jokioja: Elämme tekoälyn kulta-aikaa



Robotiikan ja koneoppimisen ratkaisuihin keskittyneen Namian Tuomas Jokioja uskoo, että elämme parhaillaan tekoälyn kulta-aikaa.

– Minusta nyt kuluu liian paljon energiaa tekoälyn negatiivisten asioiden pohtimiseen. Tekoäly ei ole pohjimmiltaan hyvä tai paha, se on vain tekniikkaa. On erinomaista, että pääsisimme teknologian kehityksessä jatkuvan kevään vaiheeseen, Pohjanmaan kauppakamarin ja KPK-Yhtiöiden aamiaistilaisuudessa Kokkolassa tiistaina luennoinut Jokioja sanoo.

Tekoälyn tulevaisuudesta puhuttaessa Jokioja nostaa ensimmäisenä asiana esille robottiautot:

– On arvioitu, että vuonna 2045 vain neljäsosa ajaisi autoaan itse. Toki suomalaisissa olosuhteissa robottiautojen liikkuminen on haastavampaa kuin muualla, joten kehitys voi edetä muita maita myöhemmin, mutta kyse on silti suuresta muutoksesta, hän arvioi.