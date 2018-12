Urheiluareenoillakin hiljaisempi viikonloppu ennen joulua



Keskipohjalainen urheiluväkikin hiljenee joulunviettoon, mutta täysin ilman tarjontaa penkkiurheilijat eivät viikonloppuna jää.

Lauantaina Kokkolan Tiikerit pelaa Hollihaassa tämän vuoden viimeisen pelinsä. Vastustajaksi tulee tuttu kiistakumppani Oulun Etta, jonka alkukausi on sujunut selvästi Tiikereitä paremmin. Etta on sarjassa neljäntenä, Tiikerit kahdeksantena 15 pistettä vähemmän keränneenä.

– Etta on hyvä torjunta- ja puolustuspelissään. Todennäköisesti lauantainakin nähdään pitkiä palloralleja, ennakoi Tiikereiden libero Niklas Breilin.

Myös Sievissä on lauantaina tarjolla liigatason palloilua, kun Sievi FS isännöi monitoimihallilla JoSePaa. Sievi FS on selvästi parantanut esityksiään, kun se on saanut mukaan jalkapallokauden jälkeen huilanneita pelaajiaan. Kotivoitolla Sievi FS pysyisi iskuetäisyydellä liigakärjestä.

Sunnuntaina Kaustisen Nikulassa ravataan viimeiset ravit ennen parin päivän joulutaukoa. Jouluaatto ja joulupäivä ovat ainoat päivät, jolloin raveja ei Suomessa järjestetä. Tapanina ravit jatkuvat Vermon raviradalla.