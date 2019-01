Osakekaupan joulukuun tilasto kertoo selvästi mihin suomalaissijoittajat uskovat



Kuva New Yorkin pörssissä Yhdysvalloissa.

Kuva New Yorkin pörssissä Yhdysvalloissa.

Nordnetin, FIM:n, Nordean ja Pohjalan kautta tehtyjen yksityisihmisten joulukuun osakekauppatilasto kertoo selvästi, mihin yhtiöön suomalaiset tällä hetkellä uskovat ja mihin eivät.

Netto-ostoarvoltaan joulukuun hankinta suomalaiset hankkivat selvästi eniten Nordean osakkeita (76,3 miljoonalla eurolla). Seuraavaksi suosituimmat osakkeet olivat Stora Enso R (19 milj. e.), Metsä Broad B (14,8 milj, e.) ja Kone (12 milj. e.).

Suomalaiset halusivat eroon eniten Nokian, Pöyryn, Amer Sportsin ja Orion B:n osakkeista.

Yksityissijoittajien osakekauppojen euromääräinen vaihto jäi joulukuussa 34,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Myös Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto hiipui 4,5 prosenttia vuodentakaisesta joulukuusta.

– Suomalaiset yksityissijoittajat lisäsivät osakepainoaan joulukuussa nettomääräisesti 42 miljoonalla eurolla. Yksistään Nordeaa tankattiin 76 miljoonalla eurolla. Nordea on siis tällä hetkellä ainoa Helsingin pörssin osake, joka ylläpitää yksityissijoittajien netto-ostoja. Ilman pankkikonsernin saavuttamaa suosiota sijoittajakansan salkkujen osakepaino kääntyisi loivaan laskusuuntaan. Osinkokevättä lähestyessä on kuitenkin helppoa ennustaa, että osinkolistojen kärjessä liitävää Nordeaa on vaikeaa pysäyttää, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Nokian suosio laahasi edelleen joulukuussa. Lähes historiallisesti osake jäi suomalaisten yksityissijoittajien keskuudessa vasta kolmanneksi vaihdetuimmaksi, mutta oli silti samalla kuukauden nettomyydyin osake. Pidän todennäköisenä, että tämä kertoo Nokian sijaan enemmän pörssin muista yhtiöistä. Valtaosa yhtiöistä lasketteli joulukuisilla osakemarkkinoilla ja tuli hinnoittelultaan yhä houkuttelevammiksi siinä missä Nokia piti pintansa. Näin sijoituspääomia siirrettiin iskuja kestäneestä osakkeesta suhteessa edullisempiin vaihtoehtoihin. Tilanne tuskin muuttuu ainakaan osinkokauden lähestymisen vuoksi, sillä Nokiaa ei varsinaisesti mielletä osinko-osakkeeksi, arvioi Tuppurainen.

Lue myös: Näin pörssiguru Jukka Oksaharju sijoittaisi tälle vuodelle >>

Muita sijoittamiseen liittyviä juttuja >>