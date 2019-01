Uudistetussa cupissa on puolensa – Jaro ja SJK ottavat harjoitusmatsin



Suomen Veikkausliigan ja Ykkösen Cupin karsinnat alkavat ensi viikonloppuna, jolloin SJK saa vastaansa VPS:n ja Jaro matkustaa Poriin Musan Salaman vieraaksi. SJK ja Jaro kohtaavat lauantaina harjoitusottelun merkeissä Tellus-hallissa.

Uudistettu sarjamuotoinen Cup saa valmentajilta sekä kehuja että risuja. SJK:n päävalmentaja Alexei Yeremenkon mielestä hyvää on, että jo tässä vaiheessa kautta joukkueet saavat pelata tasokkaita vastustajia vastaan.

– Tammi-helmikuussa on lähes joka viikonloppu tiedossa tasokas ottelu. Huonoa on toisaalta se, että ennen sai talvi-cupissa käyttää kolmea testipelaajaa. Nyt testipelaajia ei saa käyttää, vaan pelaajilla on oltava seuran kanssa sopimus. Hieman kaksipiippuinen juttu.

Jaron päävalmentaja Niklas Käcko on samoilla linjoilla.

– Tuo testipelaajarajoitus olisi voinut olla hieman lievempi. Oman haasteensa tuovat taas olosuhteet, koska harjoittelemme talven hallissa, mutta Cupissa voimme joutua ulkokentälle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jaron toimitusjohtaja Fredrik Haga sanoo, että seuroilla on oltava vähintään 15 sopimusta kolme kuukautta ennen sarjan alkua.

– Varsinkin Ykkösessä, joka on ei ole ammattilaissarja. Jos näin aikaisessa vaiheessa on oltava 75% joukkueesta valmiina, on vaarana tehdä hätiköityjä päätöksiä sopimusrintamalla.

Eremenko sanoo, että SJK:n joukkuetta rakennetaan maltillisesti ja testipelaajienkin valinnassa panostetaan enemmän laatuun kuin määrään.

– Jaroa vastaan lauantaina meillä on yksi englantilainen 10-paikan pelaaja näytillä. Emme peluuta puolikuntoisia pelaajiamme, vaan täydennämme ryhmää Akatemiasta.

SJK:n maalissa oli jo viime kaudella Jaron kasvatti Jesse Öst. Hänen aisaparinaan torjuu Mihkel Aksalu. Eremenko on tyytyväinen maalivahtiosastoonsa.

– Molemmat ovat erittäin omistautuneita työlleen ja ykkösmaalivahdin paikasta käydään tervettä kilpailua.

Käcko on tyytyväinen joukkueensa rakennusvaiheeseen. Puolustuslinja maalivahteineen on kutakuinkin valmis ja keskikentälle sekä hyökkäykseen on löydetty paikoille pelaajia. Yksi heistä on Joni Remesaho, joka debytoi edustusjoukkueessa jo kaudella 2016. Kausi 2017 meni piloille selkävamman vuoksi, mutta viime kausi taas oli ehjä JBK:ssa.

– Valmistun keväällä tuotantotalouden insinööriksi, joten voin keskittyä jalkapalloon. Tosin yritän saada osa-aikatyötä jalkapallon rinnalle. Roolini tullee olemaan laitahyökkääjä, mutta olen pelannut myös 10-paikkaa. Kun kokemusta on tullut lisää, on myös taktinen osaaminen kehittynyt.

Käcko näkee Remesahossa paljon potentiaalia.

– Remesaholla on ennen kaikkea tilannenopeutta. Hänellä on nopeat jalat, eikä hänellä tunnu olevan jarruja lainkaan.