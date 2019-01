Sanomalehtiviikon lukijan mielipide: Lapsille koulua, ei työtä



Kehitysmaissa lapsityövoiman käyttö etenkin vaateteollisuudessa on yleistä. Lapset joutuvat todella nuorina työskentelemään huonoissa olosuhteissa ja olemattomalla palkalla, koska koulutus on harvoin vaihtoehto.

Erityisesti tytöille on hankalaa kouluttautua, koska monissa maissa tytöt eivät saa mennä kouluun ollenkaan, tai siihen ei ole varaa. Lapset joutuvat elämään tauteja kuhisevissa slummeissa ja tekevät jopa yli 60 tunnin työviikkoja.

Yksi lapsityövoiman syistä on palkkaus. Lapsien palkkaus on lähes ilmaista aikuisiin nähden, koska he tyytyvät kaikkeen työhön mitä saavat. Heidän kanssaan ei myöskään tarvitse tehdä sopimuksia, minkä vuoksi erottaminen ja muutokset ovat yksinkertaisia.

Mielestäni lapsityövoiman ehkäisemiseksi vähävaraisilla lapsilla täytyisi olla mahdollisuus ilmaiseen koulutukseen, lapsityövoimaa pitäisi valvoa tarkemmin, rangaistukset työnantajille ja yhtiöille olisivat kovemmat ja lapsille pitäisi tarjota apua ja suojelua.

Kuluttajille täytyisi myös tiedottaa enemmän vaatteiden alkuperästä ja eettisyydestä.