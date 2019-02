Perussuomalaisten kunnanvaltuutettu Halsualta vaihtaa Kokoomukseen ja asettuu ehdolle eduskuntavaaleihin



Halsualainen Marko Meriläinen on turkistuottaja. Hän vaihtaa puoluetta perussuomalaisista kokoomukseen ja lähtee ehdolle eduskuntaan.

Halsuan kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, turkistarhaaja Marko Meriläinen luopuu perussuomalaisten jäsenyydestä ja asettuu Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi. Meriläinen on kansallisesti tunnettu henkilö turkistarhaajien keskuudessa ja toimii tällä hetkellä Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton hallituksessa.

Meriläinen kertoo, että perussuomalaisten hajoaminen vaikutti keskeisesti päätökseen etsiä uusi poliittinen koti.

– En ole aiemmin kuulunut Kokoomukseen, sillä Kokoomuksella ei ole juuri ollut toimintaa Halsualla. Perussuomalaisten hajoaminen vaikutti kuitenkin päätökseeni Kokoomuksen liittymisestä. Perussuomalaisten hajoamisen jälkeen oli aika etsiä uutta yrittäjäystävällistä ja koko Suomen menestyksen takaavaa puoluetta, huomauttaa Meriläinen.

Maahanmuutosta Meriläisellä on omakohtaista kokemusta, sillä hänen turkistarhassaan yli puolet työntekijöistä tulee ulkomailta. Työntekijöitä on mm. Virosta, Ukrainasta, Irakista kuin Suomestakin. Kun työntekijöistä oli kova pula, ajoi Meriläinen Kauhavan vastaanottokeskukselle ja tarjosi töitä.

– Maaseudun autioituminen on vaikuttanut siihen, että työvoimaa on vaikea löytää. Työt on kuitenkin tehtävä, täsmentää Meriläinen.

– Oma alani kohtaa myös voimakkaita ennakkoluuloja ja mielikuvia. Odotan innolla, että päästään keskustelemaan niistä oikein kunnolla. Siihen liittyen olenkin mukana vähän sellaisella ”tässä minä nyt olen, jutellaanpa turkistarhauksesta” -asenteella, päättää Meriläinen.