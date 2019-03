Ajokeli on surkea kaikissa pohjalaismaakunnissa – 13 loukkaantunut yhteensä parinkymmenen auton kolareissa, nelostie poikki



Ilmatieteenlaitos varoittaa huonosta ajokelistä Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Nelostiellä Ouluntullin rampin kohdalla pohjoiseen menevällä kaistalla tapahtui aamulla puoli yhdeksän aikaan viiden ajoneuvon ketjukolari, joka haittaa edelleen liikennettä Oulun suuntaan. Kolarissa loukkaantui kolme ihmistä. Tie on suljettu liikenteeltä, ja käytössä on kiertotie tien 847 kautta. Onnettomuuspaikan raivaus kestää pelastuslaitoksen arvion mukaan ainakin kolme tuntia.

Ouluntullin eteläpuolella on tapahtunut useampia onnettomuuksia, joissa on osallisena yhteensä 21 ajoneuvoa, kaksi rekkaa ja yksi linja-auto. 13 loukkaantunutta on kuljetettu sairaalaan.

Ajokeli on huono lumisateen sekä pöllyävän lumen vuoksi. Varoitus on voimassa ainakin puoleen päivään saakka.

Päivitetty 9:53 tiedoilla ketjukolareista ja loukkaantuneista.

Päivitetty 10:30 – kuuden auton ketjukolari olikin viiden auton.

Päivitetty 10:47 – lisätty tieto loukkaantuneiden lisääntyneestä määrästä.