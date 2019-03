Lukijan mielipide: Vesiongelmat Suomessa ja maailmalla



Talousjätteiden käyttö Suomessa on kehittynyttä ja pitkälle ohjeistettua. Laatuvaatimukset ovat korkeat, eikä meillä esiinny pahoja jätteistä johtuvia ympäristöongelmia. Myöskään veden riittävyys ei ole meillä ongelma, joskin muovi saastuttaa vesistöjä niin meillä kuten muuallakin maailmassa.

Kaikki maat eivät kuitenkaan huolla jätteitään Suomen tavoin. Pietarin jätteet johdetaan Suomenlahteen puhdistamattomina, ja Suomenlahti onkin Pohjanlahtea saastuneempi. Jätehuollossa on puutteita monissa muissakin Euroopan maissa. Belgian jätteet joutuvat puhdistamattomina mereen, ja Britannian jätehuollon puutteet ovat tulleet tutuiksi matkailijoille.

Pahimmin jätteiden pilaamat alueet ovat Aasiassa. Intiassa pyhä joki Ganges on pahoin saastunut, vaikka sen vettä käytetään ruoanlaittoon ja peseytymiseen. Intialaiset elävät keskimäärin 68-vuotiaiksi, ja saasteisella ympäristöllä on ilmeisesti oma osuutensa näin alhaiseen elinikään.

Veden saastuminen on siis suuri maailmanlaajuinen ongelma, ja pahin saastuttaja on muovi. Sitä on kasautuneena muovipakkauksista muodostuneisiin jätepyörteisiin, joita on maailman merillä viisi suurta kasautumaa. Eikä tässä kaikki, sillä hienojakoista, jätepyörteissä jauhautunutta muovia alkaa olla kaikissa vesissä ja saamme sitä elimistöömme muun muassa kalaa syödessämme. Me pohjaveden käyttäjät emme juuri kärsi muovisaasteesta juomavetemme takia, mutta muovisaastetta on kulkeutunut kaikkiin sisävesiinkin.

Maailmalla kärsitään jo vedenpuutteesta, ja vettä ostetaan lähitulevaisuudessa kuten nyt öljyä. Veden riittävyydessä me suomalaiset olemme hyvässä asemassa ja voisimme jopa myydä puhdasta vettämme ulkomaille. Maailmassa on alueita, jotka kärsivät jatkuvasti vesipulasta. Sellainen on muun muassa Eufratin ja Tigrisin alajuoksujen alue: yläjuoksun valtiot ovat padonneet nämä joet ja käyttävät niiden vesivarat, etkä vettä riitä enää jokien alapuolisille maille. Vastaavia tilanteita on muuallakin, muun muassa Niilin alueella.

Ilmastonmuutos aiheuttaa pitemmän päälle vesistöjen kuivumisen, joskin napajäätiköiden sulaminen aiheuttaa aluksi tulvia. Ilmaston kuumeneminen haihduttaa ennen pitkää vesivarat avaruuteen. Vesien riittävyys muodostuu lähitulevaisuuden pahimmaksi ongelmaksi. Veden käyttö onkin ilmeisesti suurten kokousten tärkeimpiä keskustelunaiheita.