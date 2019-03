Routakuopat vaanivat taas – korvauksia vahingoista on vaikea saada



Outi Airola

Taas on se aika vuodesta, kun autot tärähtelevät routakuoppiin. Teräväreunaiset kuopat ja halkeamat aiheuttavat helposti rengas- ja vannevaurioita sekä hajottavat iskunvaimentimia ja tukivarsia.

– Korvauksia voi vaatia tilanteessa, jossa vaurioita on tiestöön syntynyt, eikä tienpitäjä ole niitä ajoissa korjannut, sanoo Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Hyvä kysymys kuuluu, mitä on ”ajoissa korjaaminen”?

– Juuri näin, se on hyvä kysymys näissä kiistatilanteissa. Se riippuu siitä, onko routavaurioista varoitettu merkillä, olisiko kuljettajan pitänyt havaita.... Tällaisia asioita arvioidaan, kun vahingolle etsitään korvaajaa, kertoo Nieminen.

Hän paljastaa, että korvaukset eivät tule helposti, vaikka routakuoppa rikkoisi autoa.

– Kyllä ne kiven alla ovat ne korvaukset olleet. Korvauksia maksetaan yleisesti paljon vähemmän, mitä vahinkoja sattuu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Niemisen mukaan kyseessä ei ole pikkujuttu, vaikka routakuopat eivät suuren suuria olisikaan. Tiestö on Suomessa päässyt huonolle tolalle, korjausvelka on kasvanut viime vuosina.

– Tämä on iso yhteiskunnallinen kysymys. Paikataanko tiet vai hyväksytäänkö se, että siitä aiheuttuu suomalaisille autonkäyttäjille kustannuksia.

Suomessa on useita eri tyyppisiä teitä. On valtion väyliä, kuntien ylläpitämiä teitä ja yksityisteitä. Nieminen ei sinänsä näe, että teiden erilaisuus antaisi erioikeutta huonoon tienpitoon.

– Tienpitäjän vastuu on samanlainen kaikilla teillä, huomauttaa Nieminen.

Jos autoilija havaitsee routakuopan, hänen on syytä ilmoittaa siitä eteenpäin, jotta tienpidosta vastaavalla taholla on mahdollisuus korjata se pikimmiten. Mikäli tienpinnan vaurio on maantiellä, jossa ELY-keskukset vastaavat tien kunnosta, autoilijan kannattaa olla heti yhteydessä Tienkäyttäjän linjaan (puh. 0200 2100). Jos vaurio on kunnan tai kaupungin katuverkolla, korvausvaatimus esitetään kunnalle tai kaupungille. Jos vauriot ovat suuria tai vahingosta aiheutuu henkilövahinkoja, pitää siitä ilmoittaa myös poliisille.