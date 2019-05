Jukka Anias: Sanat eivät vielä ole rauhan Taee

Selvitetään heti kättelyssä otsikon kömpelö kikkailu. Viime viikot ja varsinkin viime päivät poliittisen myrskyn keskellä luovineen Hussein al-Taeen osoite lyhytviestipalvelu Twitterissä on @RauhanTaee.

Sanat ovat sanoja ja teot tekoja. Näinä osin surullisinakin sosiaalisen median päivinä sanatkin ovat usein tekoja. Niitä al-Taee on parin päivän ajan pahoitellut.

Juutalaisten, homojen ja sunnimuslimien solvaamista al-Taee pyysi maanantaina vuolaasti anteeksi niin omassa tiedotustilaisuudessaan kuin samana iltana Heikki Ali-Hokan grillaamana Ylen A-studiossa.

Syytäkin on pyytää anteeksi suomeksi sanottuna rasistista kielenkäyttöä, jota hän takoi eri foorumeille vuosikymmenen alkupuolella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Syytä on varsinkin sen vuoksi, että Hussein al-Taee on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen uunituore kansanedustaja. Oli myös vuosia töissä presidentti Martti Ahtisaaren perustamassa konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä.

Oma lukunsa kuinka nappiin CMI:n oma kriisiviestintä meni.

Kysymys kuuluu, miksi pakahduttava synnintunto ja anteeksipyynnön tarve syntyivät vasta vaalien jälkeen eikä niitä ennen?

Kuukausia aikaisemmin esimerkiksi Suomen Tietotoimisto peräsi al-Taeelta kommentteja kuvakaappauksiin, joissa väitettiin olevan hänen kirjoittamiaan tekstejä. Kommentti oli, että kyse on ”mustamaalauksesta”.

Al-Taee siis valehteli.

Seuraava kysymys on tietenkin anteeksipyynnön aitous ja suhtautuminen siihen. Ei meistä kukaan voi arvioida toistemme sielun ja sydämen syvyyksiä.

Maanantain A-studiossa al-Taee vaikutti olevan aidosti pahoillaan. Voi olla suorastaan armotonta, mutta väistämättä mieleen palaa jälleen kronologia. Miksi oli vasta nyt?

SDP:n eduskuntaryhmä käsittelee asiaa vapun jälkeen huomenna.

Vanha politiikkaan liitetty ohje tai paremminkin anekdootti kehottaa yrittämään rehellisyyttä jos mikään muu ei auta. Oikein tai väärin, mutta tähän neuvoon al-Taee näyttää vasta viime hädässään tarrautuneen.

Jos ihminen noin kolmikymppisenä rinnastaa Isisin ja Israelin, solvaa sukupuolivähemmistöjä ja juutalaisia, millä uskottavuudella hän puolenkymmentä vuotta myöhemmin ehdottomasti irtisanoutuu kirjoittamastaan?

Sekin on tunnustettava – vaikka sitten vapun ansiosta tai juuri sen vuoksi – että joskus on tullut kirjoitettua Twitteriin näkemyksiä tilassa, jossa on nautittu muutakin kuin kansalaisluottamusta.

Ei varsinainen meriitti, mutta totta. Jonakin aamuna ollut kohtuullisen kipeästikin totta. Käsittääkseni Hussein al-Taeen tapauksessa tästä ei ole ollut kyse.

Niin tai näin, jokaisella on oikeus uuteen alkuun. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa pelkät nöyryyttä tihkuvat sanat eivät riitä. Rauhansa takeeksi ja "kääntymyksensä" tueksi al-Taee tarvitsee tekoja. Kauan. Riittäneekö sekään.