Pohjois-Pohjanmaalla on tartuttu rivakalla otteella vesistön kunnostukseen. Kalatie alueelle on vastikään valmistunut. Piipsjärven kalatie mahdollistaa kalojen vaelluksen Piipsjärveen ja Piipsanjoen yläosille asti.

Pyhäjoen vesistöalueeseen kuuluva Piipsjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Oulaisten kaupungissa. Järven pinta-ala on liki 400 hehtaaria ja keskisyvyys parisen metriä. Järven läpi virtaa 40 km pitkä Piipsanjoki. Piipsjärvellä on merkitystä lähialueen tärkeänä virkistys- ja kotitarvekalastuskohteena.

– Tavoitteena on saada vesistöt jossakin vaiheessa niin hyvälle tolalle, että ne kelpaisivat vaelluskaloille. Kalatie on vain yksi osa laajempaa vesistöjen kunnostusohjelmaa, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Kimmo Aronsuu.

Sataneljäkymmentä metrinen kalatie valmistui tänä keväänä. Se suunniteltiin ja rakennettiin siten, että se mahdollistaisi kaikkien kalalajien vaivattoman liikkumisen pohjapadon ohi. Kalatie koostuu yläosan 16-metrisestä betoniosuudesta sekä alaosan luonnonmukaisesta uomasta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta Maveplan Oy teki suunnitelman Piipsjärven säännöstelypadon kalatiestä ja pohjapadon kunnostuksesta. Kalojen kulkumahdollisuuksien palauttaminen mahdollistaa paikalliskalojen liikkumisen vapaasti järven ja joen välillä sekä avaa mahdollisuuden palauttaa vaelluskalat Piipsanjokeen.

Kalatien rakentamisen ja pohjapadon kunnossapidon kustannuksiin ovat osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulaisten kaupunki. Lisäksi rahoitusta on saatu Vattenfall-ympäristörahasta.

Piipsjärven vedenpintaa on aikanaan laskettu ja se oli pitkään järvikuiviona. Järven veden pinta nostettiin 1970-luvulla rakentamalla järveen pohjapato. Säännöstelyluvan haltija on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja pohjapadon käytöstä ja hoidosta on vastannut Oulaisten kaupunki.

Vesienhoitosuunnitelman 2016-2021 mukaan Piipsjärvi on tyydyttävässä ja Piipsanjoki välttävässä ekologisessa tilassa. Liian suuri kuormitus ja kalankulun estyminen liian jyrkän pohjapadon takia vaikeuttavat tavoitteena olevan hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

Parasta aikaa paikalla on meneillään hanke, jonka avulla pyritään valuma-alueiden ravinteita vähentämään.