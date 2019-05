Laura Airola: Pyhä kiekko, pyhempi kylpy

Kun Suomi voittaa MM-kultaa jääkiekossa, se on yhteisen iloittelun kliimaksi: seuraavan päivän uutissivuja hallitsevat Mörkö Anttilan lisäksi syntymäasuiset uroot suihkulähteissä Mikkelissä, Raumalla, Kokkolassa, Helsingissä, Kuopiossa.

Ai niin, paitsi ruotsinkielisillä alueilla ilmestyvien lehtien etusivut, ne muistavat kertoa myös europarlamenttivaaleista, joiden tulos on selvinnyt edellisiltana. Euroopan unionin asiat kiinnostavat huomattavasti enemmän ruotsinkielistä väestöä, se selviää katsomalla tilastoja äänestysaktiivisuudesta. Mutta jääkiekko – kyllä se kiinnostaa Ruotsissakin.

NINETY SEVEN out of the top 100 news stories in Finland are about winning the Ice Hockey World Championship.



🇫🇮



