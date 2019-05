Pääkirjoitus: Korpelan Voimassa on reagoitava kritiikkiin, jonka mukaan talon sisällä kaikki ei ole kunnossa



Lukujen valossa Korpelan Voima on hyvin hoidettu yhtiö. Se ei ole poikkeuksellista sähköalalla.

Sähkö on perushyödyke, jota ilman elämä ei pyörä päivääkään – ei etenkään Suomen kaltaisissa arktisissa maissa. Siksi yhtiöt tekevät pääsääntöisesti hyvää tulosta.

Vuonna 2017 Korpelan Voima -kuntayhtymäkonsernin tulos oli reilut 2 370 000 euroa. Kesäkuussa tehdään kuitenkin korotuksia energiamaksuihin keskimäärin viidellä prosentilla. Sitä perustellaan kohonneilla sähkönhankintakustannuksilla, mutta niskassa painaa myös Korpelan Voiman ja Kokkolan kaupungin välinen korvauskiista.

Hyvin hoidetusta yhtiöstä puhuu myös Kannuksen kaupunginjohtaja Terttu Korte. Keskipohjanmaa haastatteli häntä helatorstaina. Aiheena oli Korpelan Voiman työilmapiiri, josta on puhuttu vuosia.

Keskipohjanmaan tietojen mukaan Korpelan Voiman toimintakulttuuri ei saa varauksetonta hyväksyntää Kannuksen kaupungin edustajien keskuudessa. Korte ei halunnut ottaa asiaan kantaa, mutta yllätyksenä toimintakulttuurin vatvominen ei hänelle tullut.

Korpelan Voiman toimintakulttuurista, avoimuudesta sekä tiedottamisesta on keskusteltu esimerkiksi omistajakuntien palaverissa, jossa myös Korte on ollut mukana. Samoihin asioihin on kiinnitetty huomiota myös tarkastuslautakunnassa.

Korpelan Voiman yhtymäkokous järjestetään huomenna perjantaina. Keskipohjanmaan tietojen mukaan epäluottamus Korpelan Voiman johtoa kohtaan on nousemassa esille. Kritiikki kohdistuu ensisijaisesti toimitusjohtaja Tuula Loikkaseen sekä kuntayhtymän hallitukseen.

Eniten hiertää johdon ja työntekijöiden välillä vallitseva epäluottamus. Yhteinen kieli puuttuu.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Toivola kiisti ongelmat Keskipohjanmaan haastattelussa viime viikolla, mikä herätti hämmennystä etenkin Korpelan Voiman entisten työntekijöiden keskuudessa. Heidän mukaansa Korpelan Voimasta loppuvat osaajat, jos korjauksia toimintakulttuuriin ei tehdä.

Neutraalimpien näkemysten mukaan johtamisen kulttuuri jakaa joukot kahteen leiriin. Osa ei näe nykylinjassa ongelmia.

Keskipohjanmaa antoi Tuula Loikkasella mahdollisuuden kommentoida esitettyjä väitteitä helatorstaina. Loikkasen näkemykset voi lukea Korpelan Voimaa käsittelevän uutisjutun yhteydestä.