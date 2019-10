Lukijan mielipide Soiten säästöistä: Nyt yhteishenkeä kunnat, mikäli vähänkään palveluja halutaan säilyttää muualla kuin Kokkolassa

Lukijan mielipide Soiten säästöistä: Nyt yhteishenkeä kunnat, mikäli vähänkään palveluja halutaan säilyttää muualla kuin Kokkolassa



Mikäli Keski-Pohjanmaalla halutaan säilyttää sosiaali- ja terveyspalveluja muuallakin kuin Kokkolassa, tarvitaan Soiten päätöksenteossa mukana olevilta laajempaa perspektiiviä kuin pelkkää oman kunnan vinkkelistä katsomista. Näin tulkitsin tilanteen, kun luin (KP 26.10.) Aniaksen Jukan laajaa artikkelia Soiten säästöjen tekemisen vaikeudesta ”Ei vielä euroakaan”. Julkisessa organisaatiossa, jossa on eri kuntien ja poliittisten ryhmien päättäjät, kompromissin löytäminen on vaikeaa. Säästöjä on kuitenkin pakko tehdä tai muutoin hienosti etupainotteisesti valmisteltu sote tukehtuu itseensä ja siinä samalla koko maakunta.

Tarvitaan kaiken entisen kyseenalaistamista. Onko palvelujen pakko olla omassa kunnassa? Voiko teerijärveläisten lääkäri- ja vuodeosastopalvelu olla Vetelissä terveyskeskuksessa, joka on toimiva kokonaisuus laboratorioineen ja röntgeneineen sekä hammashoitoloineen ja johon on matkaa vain noin 18 km? Voisivatko perholaisetkin tunnustaa sen, että Tunkkarille on puolta lyhyempi matka kuin Kokkolaan, johon Möttösen perukoilta tulee jopa 110 kilometrin matka?

Olisiko järkevää, että Kannuksessa ja Vetelissä, joissa on jo vuodeosastot, ne säilytettäisiin, vaikka Kaustinen onkin kaupallinen keskus ja Toholammillakin on terveysasema ollut? Näin molempiin jokilaaksoihin jäisi toimiva vuodeosasto.

Olisiko viimeinkin aika unohtaa 40 vuoden takainen kuntaliitoshaava Kruunupyyssä ja unohtaa tuolloin saavutetut edut siitä, että jokaisessa kunnan osassa on omat palvelunsa? Alavetelistä ja Kruunupyyn keskustasta on vain 15 kilometrin matka Kokkolaan, josta taatusti saa palvelut myös ruotsiksi.

Ja aiempaan viittaukseeni siitä, että teerijärveläiset voisivat hakea palvelut Vetelistä, väitän, että mikäli halua on, suomea ja ruotsia osataan niin paljon puolin ja toisin, että asiat tulevat hoidetuiksi. Unkarilaistenkin lääkärien kanssa on pärjätty kielen puolesta hyvin alusta saakka ja aina vain paranee!

En kirjoita tätä itsekkäistä syistä, en veteliläisyyteni vuoksi tai siksi, että Tunkkarin vuodeosasto sijaitsee neljän kilometrin päässä kodistani. Minä, verevä 43-vuotias pystyn kyllä hakea palveluni Kokkolasta ja joudun nyt jo hakea niitä yksityisesti, koska julkisen puolen aikoja ei minulle riitä, vaan kirjoitan tätä laajemman alueen ja ensisijaisesti vanhusten vuoksi.

Perhonjokilaakson alueen terveyskeskus ja lähivuodeosasto Tunkkarilla on toimiva kokonaisuus ja vanhuksille korvaamaton. Heidän ikäpolvensa ei ajele näppärästi kaupunkiin katsomaan sairaalassa olevaa puolisoa tai ystävää, naapuria tai lapsuuskaveria. Mikäli nyt menetetään Tunkkarilta vuodeosasto, ennen pitkää hiipuvat sieltä muutkin palvelut.

Uskon, että samalla tavalla korvaamatonta olisi myös lestijokilaaksolaisille säilyttää palvelut omassa jokilaaksossa, Kannuksessa.

Sinä Soiten luottamushenkilö, katso laajemmin, ole rohkea ja ajattele itsenäisesti, vaikka se eroaisi oman poliittisen ryhmäsi näkökannasta. Mieti vaikkapa maantieteellisesti, miten saataisiin säilytettyä kattava palveluverkko maakunnassa, jotta kaikki ei keskittyisi Kokkolaan.

Kyseenalaistamista, avarakatseisuutta ja rohkeutta nyt.