Pääkirjoitus: Kaustislainen perintö soi listalla – Saunan jälkeen on viulunsoiton aika



Mitä yhteistä on Damaskoksen ruusuun liittyvällä tietotaidolla, perinteisellä thaimaalaisella hieronnalla tai norjalaisella Setesdalin musiikki- ja tanssiperinteellä? Vastaus on, että nuo kaikki edellä mainitut kuuluvat Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Nuo kaikki kolme ovat myös aivan tuoreita kohteita ihmiskunnan kulttuuriperinnön vaalimiseksi tehdyllä listalla.

Keskipohjalainen kulttuurinen osaaminen on myös tiedossa maailmalla. Kaustislaista viulunsoittoa esitetäänkin tulevaisuudessa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Valmisteluprosessi on vuosien mittainen. Kaustisen viulunsoiton osalta käsittely olisi todennäköisesti Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleiskokouksessa vuonna 2021.

Kaustislainen elävä perintö tulee olemaan toinen suomalainen kohde, jota esitetään perintölistalle. Suomen ensimmäinen hakemus liittyy perisuomalaiseen saunomiskulttuuriin. Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa on tällä hetkellä kaikkiaan 550 kohdetta 127 maasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaustislainen viulunsoitto on elänyt vahvana ja omaleimaisena vuosisatoja. Soittamisen taito on siirtynyt sukupolvelta toisella. Hakemuksessa todetaan, että perinnettä uudistetaan jatkuvasti luovalla tavalla ja siihen osallistuvat kaikenikäiset ihmiset. Viulunsoittometodin osalta se toimii myös hyvänä esimerkkinä kulttuurisesta käytännöstä avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

Kaustisella on tehty määrätietoista työtä kulttuuriluetteloon pääsemiseksi. Kohde täyttää hienosti kotimaiset sekä Unescon vaatimat kriteerit. Todennäköistä on, että kaustislainen viuluperinne tulee nousemaan samalle listalle kuin tänä vuonna monikansallinen keskieurooppalainen alpinismi ja pohjoisafrikkalainen taatelipalmuun liittyvä tietotaito.

Kulttuuriperinnön yleissopimuksen hallitustenvälinen komitea on nyt koolla Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa. Kokouksessa on 138 maasta yli 1300 osallistujaa.

Kansanmusiikki-instituutti on mukana myös Bogotan kokouksessa ensimmäisenä suomalaisena neuvoa-antavana kansalaisjärjestönä. Vuonna 1974 perustettu Kansanmusiikki-instituutti on ehdolla sopimuksen arviointiryhmään, joka arvioi esityksiä aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin ja antaa niistä lausunnot. Kaustislaisesta viulunsoitosta ammentava kulttuurinen osaaminen on näkyvästi esillä maailmalla.