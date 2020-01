Vaihtelu virkistää, kirjoittaa kolumnissaan Juha Savela Kalajoen maakuntaviestivoitosta pitkän tauon jälkeen

Niin siinä kävi. Kalajoki tuli ja katkaisi Haapajärven kolmen voiton putken maakuntaviestissä. Nivalassa nähtiin kalajokisten voitonjuhlat, joita ei tämän vuosituhannen puolella olekaan nähty. Edellisen kerran Kalajoki vei potin Kaustisella 1999. Matkailukaupungissa on nyt edessä tuplajuhlat, kun kakkosjoukkue vei B-sarjan voiton.

Kalajoen joukkueestakin myönnettiin tietä voittoon siloittaneen sen, että Haapajärven joukkueesta puuttuivat Tero Seppälä ja Tiia Olkkonen. Jokainen voi tykönään räknäillä, olisiko kyseinen kaksikko kuronut vajaan seitsemän minuutin eron umpeen. Samoin kakkoseksi hiihtäneelle Pietarsaarelle jäi jossiteltavaa Hannes Mäenpään poisjäännistä sairastumisen vuoksi.

Totta kai viesti olisi voinut saada toisenlaisen käsikirjoituksen, mutta nyt mentiin näin. Paikallaolleet hiihtivät ja paras voitti. Voittaneen joukkueen ikärakenteen perusteella Kalajoki ilmoittautui lähivuosiksi vakiojäseneksi voittokahinoihin.

Siispä isot onnittelut Kalajoelle.

Sitä paitsi maakuntaviestejä tällä vuosituhannella leimanneiden voittoputkien jälkeen vaihtelu virkistää. Toivottavasti se myös lisää tulevien viestin mielenkiintoa.

Aina voi toivoa, että viestissä olisivat paikalla maakunnan parhaat hiihtäjät. Nyt edustustehtävät veivät Seppälän ohella Kokkolan Juuso Haaralan muualle. Tämä vain on tilanne johon jatkossakin pitää sopeutua, kun kansainväliset kilpailukalenterit elävät omaa elämäänsä.

Viestijärjestäjät voivat sovitella hiihtopäivää, mutta loppiaista parempaa ei taida löytyä. Uudenvuodenpäivä voisi olla toinen vaihtoehto ainakin siihen saakka, kunnes joku maakunnan hiihtäjä nousee tourdeskitasolle. Talven muut viikonloput on vuorattu täyteen eri talvilajien kilpailuilla siihen malliin, että aina löytyy päällekkäisyyksiä, jotka karsivat osanottajajoukkoa.

Muistutella voi myös hiihtäjien vastuusta. Jos maakuntaviesti halutaan pitää vetovoimaisena, viestiin on syytä tulla mukaan.

Tulevaisuus tarjoaa ison haasteen viestiväelle. Nuorten kilpahiihtäjien joukko harvenee muiden lajien ja harrastusten synnyttämän kilpailun vuoksi. Kun siihen päälle lisätään aina muiden valinnoista johtuvan ilmastomuutoksen tuomat rajoitteet hiihtämiselle, ollaan vaikean yhtälön edessä.

Jos joukkuemäärien laskua halutaan jarruttaa, maakuntaviestiin on tehtävä rakenteellisia muutoksia. Osuuksia on vähennettävä seitsemään ottamalla yksi miesten osuus pois ja 18-vuotiaiden poikien osuutta on lavennettava niin, että sillä voivat hiihtää myös veteraanit – tai siis aikuisurheilijaikäiset – miehet. Siinä ehdotus, jonka saa ottaa käyttöön. Mutta ei oo pakko, jos ei taho. Voidaan mennä entiseen malliin ja toivoa parasta.