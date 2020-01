Stand up -koomikko Iikka Kivi tuo esityksensä Spede on kuollut Kokkolaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Naurun tasapainosta ja Noin viikon uutisista tuttu stand up -koomikko, ylivieskalaislähtöinen Iikka Kivi tekee ensimmäisen stand up -soolokiertueensa Spede on kuollut Kokkolan Teatteri Iltatähdessä perjantaina 17.1.

Kiertue keräsi viime syksynä tuhansia katsojia Suomen suurimmissa teattereissa. Vuonna 2020 kiertue suuntaa myös pienemmille paikkakunnille.

– Kokkolaan varsinkin on ilo tulla, sillä tein kaupungissa pitkään töitä karaokeisäntänä. Että ei kannata ihmetellä, jos yhtäkkiä kesken keikan vedän kostona Dingon Levottoman Tuhkimon. Minulla on paljon kalavelkoja maksettavana, Iikka Kivi veistelee.

Esityksessään Kivi tarttuu aikaamme armottomasti hartioista kiinni ja istuttaa alas kunnon juttutuokioon. Mihin katosi se 2000-luvun optimismi, jolloin Nokia oli nousussa, Suomi pärjäsi rallissa ja kaikki oli niin turvallisesti ja hyvin? Spede on kuollut kertoo vuoroin hervottoman hauskasti ja viiltävän traagisesti sopeutumisvaikeuksista mahdottomaan historianjaksoon.

– Jotain keskeistä esitys onnistuu sanomaan ajastamme, sillä moni katsoja on kertonut saaneensa naurujen lisäksi myös paljon ajattelemisen aihetta. Moni on myös sanonut shown olevan enemmän kuin stand up -komiikkaa, Kivi kuvailee.

Spede on kuollut Teatteri Iltatähdessä perjantaina 17.1. klo 20.