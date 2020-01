Keski-Pohjanmaalla vasikkaripulin tartuntamäärät eivät lisääntyneet – Pohjois-Pohjanmaalla tartunnat tuplaantuivat vuonna 2019

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ripulia aiheuttavan kryptosporidioosin leviämistä ei saatu viime vuonna kuriin Pohjois-Pohjanmaalla. Cryptosporidium parvum -alkueläimen aiheuttamaa tautia esiintyy lehmillä ja vasikoilla, ja se voi tarttua ihmiseen.

Vuonna 2019 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella rekisteröitiin 102 kryptosporidioositartuntaa, kun edellisenä vuonna tartuntoja ihmisiin oli 50. Tiedot ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteristä.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntoja oli viime vuonna 30. Edellisvuoteen kasvua oli vain yhden tartunnan verran.

Koko maassa tartuntatapauksia oli 476. Sairastumisten määrä on lisääntynyt vuosittain noin sadalla tapauksella vuodesta 2017, jolloin tartuntoja oli 250. Vuonna 2016 tartuntoja oli vain 71.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen kertoo, että tämän vuoden ensimmäisen viikon aikana keskussairaalassa ei ole todettu vielä yhtään kryptosporidioositartuntaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Rahkosen mukaan tässäkin ripulitaudissa potilaiden oireiden vaihteluväli on hyvin suuri. Suurimmalla osalla sairastuneista tauti ei vaadi sairaalahoitoa, mutta jos vesiripulia tulee kymmenen kertaa päivässä, perusterve ihminenkin menee nopeasti heikkoon kuntoon ja saattaa tarvita nesteytystä.

– Sairaalassa hoidettavien tartunnan saaneiden potilaiden kohdalla noudatetaan kosketusvarotoimia. Potilas on omassa huoneessa ja käyttää omaa wc:tä. Tärkeintä on huolehtia wc- ja käsihygieniasta, Rahkonen selvittää.

Infektioylilääkäri uskoo, että ihmisten tietoisuus taudista on lisääntynyt viimeisen parin vuoden aikana, kun vasikkaripulista on puhuttu enemmän julkisuudessa. Myös pari vuotta sitten käyttöön otetut uudet laboratoriotutkimusmenetelmät paljastavat kryptosporidioositartunnat aiempaa paremmin.

Koska kryptosporidioositapausten määrä oli vuonna 2018 lähes 20-kertainen 2010-luvun alkuun verrattuna THL on selvittänyt viime syksynä tapausten lähteitä kysely- ja laboratoriotutkimuksilla yhteistyössä Ruokaviraston kanssa.

Epidemiologieläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne THL:stä kertoo, että elo–joulukuun aikana saatiin 83 vastausta ja 21 näytetulosta. Tuona aikana tartuntatapauksia oli noin pari sataa.

– Tutkituissa näytteissä oli vain Cryptosporidium parvum -lajia. Tämä laji voi tarttua eläimestä eläimeen, ihmisestä toiseen ja myös eläinten ja ihmisten välillä. Cryptosporidium hominis -tyyppiä eli vain ihmisestä toiseen tarttuvaa infektiota ei kyselytutkimukseen vastanneilta toistaiseksi löytynyt.

Myös Rimhanen-Finne viittaa uusiin laboratoriotutkimuksiin, minkä vuoksi tautia on diagnosoitu viime vuosina enemmän. Mutta koska perusterveillä ihmisillä on ollut vakavia sairastumisia THL on halunnut selvittää kryptosporidioosin tartunnan lähteitä.