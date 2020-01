Erkki Hannin sunnuntaipakina: Sika, ystäväin

Sunnuntaipakina

Noin nelikymmenpäinen 90-kiloisten sikojen lauma on vaikuttava näky. Etenkin kun kuvittelee/tietää syöneensä sen. Koko lauman siis. Ja lisäksi muutamia nautoja, haallisen lampaita, kuution kananlapsia, puolenkymmentä hirveä ja pentuna merkittävän määrän pienriistaa.

Sika on silti ykkönen, ”mai friend forever”. Yya-soppari itäveikkojen kanssa liukeni historiaan, mutta saparoniekkojen kanssa se jatkuu. Eikä konsultaatioita ole tarvittu nimeksikään. Mitä nyt kerran 70-luvun aamuhämärissä, kun tuparilahjaksi saatu muhkea sianpaisti alkoi suitsutella uunista outoa tuoksua huoneisiin. Epäiltiin uunin vastuksia, mutta syylliseksi paljastui sisältö. Sisällöntuottaja, sikafarmari, oli ilmeisesti yrittänyt yhdistää sian ja silakan. Ja saanut aikaan sutta. Sillä sikahan on, kuten me, sitä mitä syö.

Toisen kerran usko horjahti hieman, kun yhteisymmärrys lihalämpömittarin oikeasta asennosta oli taas kertaalleen kinattu kohdalleen aatonaattoiltana ja kinkkua ryhdyttiin keinottelemaan pätsistä ulos.

Kävi ilmi, että tällä kertaa kohdalle oli osunut merkittävä poikkeama, ensimmäinen niistä noin 50 kinkusta, jotka on tullut kypsenneltyä.

Havaattiin notta kinkkuoletettuna hankittu jäinen köntti oli lähes kokonaan puhdasta, valuvaa ihraa. Ilmiselvästi täydellistä dieselainesta.

Eipä liene sian syytä, jos se väärin syötettynä patvii läskikasaksi. Näinhän meillekin tuppaa käymään. Sen näkee, kun vähänkin viittii tsiikata ympärilleen. Ja itseään. Laadunvalvonnalle lähettäisin – ja lähetinkin – pikku muistutuksen heidän työnsä tärkeydestä.

Sika on upeimmillaan naturel. Mutta onko aivan pakko ruiskutella siihen kaiken maailman lisäaineet? Kuten fosfaattia, lannoitetta ja vesistöntappajaa, jota ei saa enää käyttää pesuaineissa. Aika työlästä on löytää lihatuotteita, joissa tuota suun kautta nautittavaa apulantaa ei esiintyisi. Ahkerasti etsien joitakin voi löytää. Kokonaan toinen juttu on, keksiikö niitä kaupan valikoimista.

Jatkossa pitänee kai hankkia porsas kasvamaan. Tai valmiiksi lihotettu sika. Tai toimittaa itsensä tukkaan ottavaksi hiotun puukon kera taloon, jonka navetan tienoilla röyhyää marraskuun tietämissä tulikuuman kalttausveden höyry…

Pääosin yhteiselo sian kanssa on ollut auvoista. Muistelen kaiholla Järvelän lihatiskiä. Se hipoi taidetta. Sen häipyminen lohkaisi meikäläisen kohdalla merkittävän siivun Kokkolan vetovoimasta.

Ruoka-aineena sika on niin upea, ettei sitä pitäisi antaa kaiken maailman kauhukeittiöiden korvennettavaksi. Yleensäkin tuo telkkarissa ruuan kanssa rotjaaminen on saanut älyttömät, etten sanoisin ällöttävät mittasuhteet. Päästä varpaisiin tatuoidut, hikiset masterchefit karjuvat kuin saksanhirvet kiima-aikana. Kisailijat, meillä pääosin kestojulkkuja, kirmaavat pitkin kyökkiä kuin pakojänikset. Osa itkeä vollottaa.

Lopputulokseksi tuntien vääntämisestä saadaan annos. Siihen kuuluu jonkinlainen lihaklöntti, pari kastikeviirua, hyppysellinen vihanneksia ja kruununa kirsikka tai peräti karpalo ynnä kaksi orvokin kukkaa.

On toki makuasia, kuinka sikansa syö. Periaatteessa nykyinen, maukas ja kohtuuläskinen sika kaipaa vain suolaa. Valurautapannussa voissa käristetty kylkisiivu juhlistaa vaikkapa onnistuneen jahtiretken. Kun rasvaan kastaa ruisleipäviipaleen, taloudellisen hyvinvoinnin suotuisan kehityksen kunniaksi molemmin puolin, niin a vot!

Hieman häiritsee, kun nuo siivut viipaloidaan lähes läpinäkyvän ohuiksi kuin lohtajalaisten pullanpalat.

Kertoimia käyttäen, kuten alussa, saa muuten hämmentäviä tuloksia. Jos koko kansalle järjestettäisiin samanlaiset pikkujoulut, jotka Rinteen Antsa taannoin isännöi Säätytalolla, tulisi hinnaksi rapiat puoli miljardia.

No, portsarirahaahan tuo vielä on, etenkin jos sillä saataisiin kunnon bileet. Ilmapalloineen.

Erkki Hanni