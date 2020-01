Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta tuulesta ja huonosta ajokelistä lauantai-iltana – Merelle myrskyvaroitus

Ilmatieteen laitos varoittaa, että ajokeli muuttuu illalla huonoksi länsirannikolla lumi- tai räntäsateen vuoksi. Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee ja onnettomuusriski on kohonnut. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla huonosta liikennesäästä varoitetaan lauantaina ilta-kuudesta puoleenyöhön asti ja Pohjois-Pohjanmaalla ilta-kahdeksasta aina sunnuntaihin aamu-kuuteen asti.

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa varoitetaan voimakkaasta lounaistuulesta maa-alueilla lauantai-iltana kello 18–20. Tuulen nopeus on puuskissa 20 m/s. Laajalla alueelle voi kaatua yksittäisiä puita, ja myös lyhyet sähkökatkot ovat mahdollisia.

Perämerellä on voimassa myrskyvaroitus puoleenyöhön asti. Lounaismyrsky yltyy 21 metriin sekunnissa, mikä aiheuttaa vaikeuksia ja vaaratilanteita meriliikenteelle. Illalla on kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää neljä metriä. Voimassa on myös vedenkorkeusvaroitus sunnuntaihin aamu-yhdeksään asti. Meriveden ennustetaan olevan iltayöstä alkaen korkealla ja nousevan rannikon lähellä alaville maille.