Keskipohjanmaa 50 vuotta sitten: Jaakko Palsamäki oli haapajärvinen tietäjä

Keski-Pohjanmaalla on entisaikaan elänyt henkilöitä, joiden hallussa on ollut yliluonnollisia taitoja ja taipumuksia. Niiden olemusta on vaikea käsittää, mutta monien omat kokemukset osoittavat, että kuviteltuja ja olemattomia nämä lahjat eivät useinkaan ole olleet.

Haapajärvellä on dosentti Juha Pentikäisen mukana ollut ainakin seuraavat tietäjät: Viklo, joka asui Harjuniemellä, Esajas Pettersson eli Ampulan-ukko Kuonalta, Pesälän ukko, Kainuun tietäjä eli Taneli Kainuunmaa, Paanas-Kusti, Matti Parttimaa, Jaakko Palsamäki sekä hänen tyttärensä Hilda Nokkoudelta.

Yksi tunnetuimmista oli Puron Jaakko eli Jaakko Palsamäki. Museon luettelo tietää hänen eläneen 1850-1925. Jaakko ja Hilda Palsamäki ovat käyttäneet lääkkeitä ja saunottaneet parantamisten yhteydessä.

Monet, jotka ovat itse Puron Jaakon nähneet sanovat tietäjän katseen olleen peloittavan. Kun hän katsoi avunhakijaan, oli hänen päänsä hieman etukumarassa ja alta kulmain suuntautui salaperäinen katse tulijaan.