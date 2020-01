Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolassa ja Kalajoella ei ole lunta, Ylivieskassakin vain vähän. Niinpä kaupunkien ja urakoitsijoiden aurauskalustot saavat seisoa tallissa.

– En muista, milloin olisimme viimeksi lähteneet tammikuuhun näin vähällä lumella ja lauhalla säällä. Tiet eivät ole edes jäässä, Kalajoen kaupungin kuntatekniikan työnjohtaja Ari Ketola toteaa.

Kiinteistöaurauksia Kokkolassa hoitavan Oy H. Molander Ab:n yrittäjä Ulf Molander pitää tilannetta hyvin poikkeuksellisena.

– Minulla on 30 vuoden kokemus alalta eikä kahta samanlaista talvea ole. Mutta nyt lumisadetta ei ole vielä edes näköpiirissä.

Voisi ajatella, että lumettomuus tuo kaupungeille isoja säästöjä. Todellisuudessa aurauksesta tulevat säästöt kuluvat kuitenkin hiekoitukseen ja asfaltin paikkailuun.

– Kun ei ole lunta, hiekoitusmäärät ovat suurempia. Viime talveen verrattuna meillä on mennyt jo moninkertainen määrä hiekkaa, Ylivieskan kaupungin kunnallistekniikan työnjohtaja Kalle Kopakka selventää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan kaupunki on varannut tänä vuonna katujen kesä- ja talvikunnossapitoon reilun miljoonan. Ylivieskassa katujen kunnossapitoon on varattu noin puoli miljoonaa euroa. Molemmissa kaupungeissa on varattu vielä erillinen summa yksityisteiden kunnossapitoon: Ylivieskassa talvikunnossapitoon 10 000 euroa ja Kokkolassa kesä- ja talvihoitoon reilut 296 000 euroa.

Kalajoella auraukseen kului viime vuonna 180 000 euroa ja hiekoitukseen 50 000 euroa.

– Meillä kustannukset ovat nousseet jyrkästi ylöspäin vuodesta 2016 lähtien, sillä tiestöä on tehty lisää ja kunnossapitoon on panostettu, Ketola kertoo.

Kokkolassakaan ei ole vältytty kustannuksilta: aurausta tai hiekoitusta ei ole tammikuussa tarvittu, mutta tielle kertyvä vesi aiheuttaa ongelmia.

– Tällaisella kelillä asfalttiin alkaa tulla reikiä, joita pitää sitten paikkailla, Kokkolan kaupungin liikenneväylien kunnossapidon työnjohtaja Antti Pihlajamäki sanoo.

Kalajoella ja Ylivieskassa kaupunki on jaettu aurauspiireihin, joita urakoitsijat hoitavat. Kokkolassa auraushommiin lähtee tarvittaessa noin 70 ajoneuvoa. Niistä suurin osa yksityisten urakoitsijoiden.

Ulf Molanderin yritys auraa Kokkolassa kolmella koneella yksityisten kiinteistöjen pihoja ja yhdellä koneella kaupungin katuja. Lisäksi yritys hoitaa hiekoitukset ja lumen poisajot.

Tänä vuonna koneita on käytetty enimmäkseen maansiirtotöissä.

– Panostamme kuitenkin auraukseen, joten jos lunta olisi tullut viime vuoden tapaan, rahatilanne olisi nyt parempi, Molander myöntää.

Tammikuussa taivaalta ei ole tullut juurikaan lunta. Ulf Molander on huoltanut koneita lunta odotellessaan. Jukka Lehojärvi

Kevätkenkiä ei kannata vielä kaivaa esiin. Kaupunkien työnjohtajat ja Molander ovat samaa mieltä siitä, että talvi tulee viimeistään helmikuussa.

– En usko, että sää jatkuu tällaisena: muuten meille on tulossa aivan liian kylmä kesä, Ketola naurahtaa.

Yleensä helmikuu on talven kylmin kuukausi, kun taas maaliskuussa on eniten lunta.

– Se jää kuitenkin nähtäväksi, kuinka paljon lunta on vielä tulossa. Kaikkihan saattaa tulla alas kertarysäyksellä, Molander toteaa.