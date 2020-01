Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kesällä Meripuistossa pääsee pelaamaan padel-mailapeliä. Padel or Die Oy:n Heikki Paasonen kertoo, että mailapeli on kasvattanut suosiotaan viime aikoina hurjasti.

– Padelia on pelattu pitkään espanjankielisissä maissa, mutta nyt Pohjoismaissa on iso buumi. Ruotsissa on jo viitisensataa kenttää ja Suomessakin kenttiä nousee kuin sieniä sateella.

Padel or Die Oy rakentaa kesällä kaksi padel-kenttää Kokkolan Meripuistoon.

– Maatyöt aloitetaan heti kun sää sallii. Olemme innoissamme uudesta paikasta. Padelissa on tärkeää, että kentät saadaan keskeisille paikoille, jotta ihmiset pääsevät seuraamaan lajia ja siten innostumaan siitä.

Paasonen sanoo, että Kokkolaan haluttaisi rakentaa myös sisähalli. Seinäjoelle viiden kentän sisähalli valmistuu tänä talvena.

– Ensin teemme kuitenkin lajia tutuksi kokkolalaiselle. Järjestämme kesällä avajaisturnauksen, jossa nähdään tuttuja naamoja ja lajin huippunimiä.

Paasonen sanoo, että padel on helppo laji oppia.

– Se on jo ensimmäisellä kerralla hauskaa, toisin kuin esimerkiksi tennis, jota täytyy harjoitella ennen kuin sitä voi porukalla mukavasti pelata. Padel on ennen kaikkea nelinpeli. Padelia voi pelata yhdessä kaikentasoiset pelaajat. Padel on alkuvaiheessa enemmän sosiaalista liikuntaa kuin urheilua. Huipputasolla laji on varsin kovaa treeniä, Paasonen luonnehtii.

Paasonen kuvailee padelia koppitennikseksi, tenniksen ja squashin yhdistelmäksi. Padel perustuu tenniksen sääntöihin, mutta peli pysyy pidempään ”elossa” sääntöjen salliessa pallon kimpoamisen tietyin rajoituksin taka- ja sivuseinistä.

Meripuistoon rakentuu kaksi kenttää, joita ympäröivät karkaistusta lasista ja metalliverkosta valmistetut, noin kolmimetriset seinät.

Alusta on hiekkatekonurmea.

– Siinä pallo pomppii hyvin.

Kopit ovat ylhäältä avoimia.

– Kesäpäivinä siellä on mahtava pelata ja ruskettua, toteaa Paasonen naurahtaen.

Kaupunginhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan vuokrata yritykselle 700 neliön suuruisen, 25 metriä pitkän ja 28 metriä leveän alueen. Alue sijaitsee nurmikentällä Burger Villagen ja pysäköintialueen välittömässä läheisyydessä.

Vuokra-aika on voimassa toistaiseksi. Vuosivuokra alueesta on 0,40 euroa/neliömetri. Pelaaminen kentillä on maksullista ja todennäköisesti myös välineitä on mahdollista vuokrata paikan päällä.

Kokkolan kaupungin liikuntatoimenjohtaja Lotta Nyqvist sanoo, että uusi laji on erittäin tervetullut Kokkolaan.

– Se kasvaa räjähdysmäisesti ja sille on ollut kysyntää meilläkin. Tosi mahtavaa, että tarpeeseen nyt vastataan.

Meripuistoa uudistetaan tämän vuoden aikana. Uudistukset tuovat Meripuistoon esimerkiksi piknik- ja grillipaikkoja, vaijeriradan, aurinkotuoleja, street workout -telineen, valoteoksia ja leikkivälineitä. Meripuistoon on jo tullut ulkokuntosali.

Nyqvist sanoo, että padel-kentät istuvat hyvin Meripuiston suunnitelmiin. Kenttien sijoituspaikalle ei oltu suunniteltu muuta toimintaa.

– Padel-kentät täydentävät hienosti uutta Meripuistoa ja on muutenkin kiva, että saamme sinne lisää toimintaa.