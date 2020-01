"Sotea edistetään hyvältä pohjalta", kirjoittaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä lukijan mielipiteessä

Muistaako kukaan Sotea? Välillä on tuntunut, että tämä merkittävä, tärkeä ja kiireellinen uudistus on täysin häipynyt julkisesta keskustelusta.

Keskipohjalaisetkin kuntapäättäjät ovat tuskailleet, mahtaako asioissa tapahtua mitään. Asia on kuntatalouden kannalta äärimmäisen tärkeä.

Asiaan saatiin huojentavia tietoja torstaina 16.1. kun Sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja Anu Vehviläinen vieraili Keski-Pohjanmaalla keskustan tilaisuudessa. Viimeisimpinä tulleet kuulijat löysivät enää paikan tuulikaapista. Tämä kuvaa sitä, miten hyvin keskipohjalaiset ymmärtävät tämän uudistuksen merkityksen.

Marinin hallitus on peräti kahdeksas hallitus maassamme, joka on viemässä sote-uudistusta eteenpäin. Jo vuonna 1997 Sosiaali- ja terveysministeriössä todettiin, että tämä uudistus on kiireellinen ja tärkeä.

Pahimmin tuskastuneet asian seuraajat ovat varmasti ajan kuluessa miettineet, onko asia liian suuri. Liian suuri poliittiseen päätöksentekoon. Rakentaville kompromisseille olisi voinut eri vaiheissa olla enemmän sijaa.

Voi todeta, että toivoa on. On hyvä, että nykyinen hallitus on ottanut oman suunnittelunsa pohjaksi Sipilän hallituksen aikana tehdyn valmistelun. Tämä tarkoittaa, että hyvää, keskipohjalaistenkin tekemää valmistelua ei ole heitetty hukkaan.

Toisaalta parsittavat asiat on reilusti tunnustettu. Kärkenä on sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden uudistus ja nimenomaan 18 maakunnan alueella. Alueellisuutta ja alueellista tasa-arvoa korostaen. Oppi aiemmasta on, että ensin hoidetaan lainsäädäntö ja sitten käytäntö.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma on yksi konkreettinen keino Soiten kaltaisille kuntayhtymille ideoida ja kehittää vaikkapa seudullisia malleja. Kyse ei ole uusista toimitiloista vaan eri toimintojen yhdistämisestä uusilla tavoilla joustaviksi palveluiksi, digitalisaation mahdollisuuksia unohtamatta.

Sote- uudistus on yhä kiireellinen. Mutta nyt tarvitaan myös malttia. Jälleen kerran.

Timo Pärkkä

Keskustan Keski-Pohjanmaan piirin pj.

Maakuntahallituksen pj.

Halsuan kunnanhallituksen pj.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen vieraili aiemmin viikolla Kokkolassa ja Kruunupyyssä.