Lukijan mielipide: Kokkolan Kieppi on erinomainen esimerkki siitä mitä yksilö ja yhteisö voivat saada aikaan

Pian tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Kokkolan luonnontieteellinen museo Kieppi oli vaarassa tuhoutua perustuksiaan myöten, tulipalon riehuessa sen ullakolla. Pelastuslaitoksen ja henkilökunnan ripeän toiminnan ansiosta valtaosa arvokkaasta kokoelma kokonaisuudesta ehdittiin viedä turvaan.

Täytetyt linnut ja nisäkkäät sekä luonnonmukaiset dioraamat, ovat konservaattori Veikko Salkion elämäntyön tulos. Hänen ja museoalan ammattilaisten yhteistyönä toteutettu näyttelykokonaisuus on merkittävä saavutus niin tieteellisesti kuin taiteellisestikin. Yhteistyössä mukana ovat olleet Kokkolan kaupunki sekä luonnon suojeluun vihkiytyneet tahot, aktiivisine ihmisineen.

Sain mahdollisuuden tutustua Veikko Salkioon Rovaniemellä 1978. Sen jälkeen tapasimme satunnaisesti, hänen muutettuaan Kokkolaan. Hagströmin vanha nahkatehdas oli kokoelmien ensimmäinen sijoituspaikka, ennen niiden siirtoa Kiepin tiloihin.

Nahkatehtaalla käydessäni, eräs tapaus kosketti minua inhimillisyydessään syvästi: Veikon vieraaksi museolle oli tuotu pyörätuolissaan istuva sokea nuori poika. Katselin ja kuuntelin, kun Veikko nosti näyttelyvitriinistä isohkon korallinpalan ja laski sen varovasti pojan syliin. Rauhalliseen tapaansa, Veikko kertoili vieraalleen merenpohjan koralliriuttojen moninaisuudesta, samalla kun poika tunnusteli korallin pintaa käsillään. Iäkäs, paljossa itseoppinut luonnontieteilijä tahtoi parhaansa mukaan auttaa poikaa ”näkemään” korallin kauneuden, sen erikoisen muotokielen. Koin, että niin tapahtui.

Luonto puhuttelee ihmistä, tavalla taikka toisella. Siitä on saatu monia esimerkkejä, niin hyvässä kuin huonossa. Puhtaasta juomavedestä on puutetta maailmalla. Ihmisellä on perustarpeensa, kaikilla elollisilla. Ihminen on ymmärtääkseni ainoa laji, joka elää yli varojensa, monella tapaa ja vieläpä kaikesta tuhlauksestaan tietoisena.

Tietoisuuttamme avartamaan tarvitaan opastusta, opetusta ja elämyksiä, jota muun muassa luonnontieteelliset museot tarjoavat vierailijoilleen. Kokkolan Kieppi on erinomainen esimerkki siitä mitä yksilö ja yhteisö voivat saada aikaan, uskomalla unelmiinsa ja omistautumalla asialleen.