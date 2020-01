Kokkolassa kettuja tarhaavan kiinalaisen Pan Jianpingin mielipide: Suomalaisten turkistarhaajien raju toiminta on vahingoittanut käsitystä vapaasta kaupasta

Suomen suurimmat sanomalehdet kirjoittivat meidän kettuviennistämme 18.1.2020. Satoja mielenosoittajia organisoitiin vastustamaan siitoskettujen vientiä Kiinaan. Maa- ja metsätalousministeri antoi lausuntoja eri haastatteluissa. Minä ymmärrän hyvin sen tosiasian, että suomalaisia turkistarhaajia ahdistaa turkismarkkinoiden heikkeneminen. Tosiasia on, että minäkin turkistarhaajana kärsin alhaisesta hintatasosta samalla tavalla kuin he.

Kuitenkin suomalaisten turkistarhaajien raju toiminta on vahingoittanut käsitystä vapaasta kaupasta. Kiinalaiset ostajat ostavat noin 80 % suomalaisista turkiksista, huutokaupan asiakkaista yli 70 % on Kiinasta. Kiinalaisten ostajien mukanaolo Sagan huutokaupoissa on ymmärtääkseni ratkaisevan tärkeää.

Ikävää välikohtausta 18.1.2020 ei olisi sattunut, mikäli noudatettaisiin vapaan kaupan periaatteita. Toivon todella, että suomalaiset turkistarhaajat ymmärtävät vapaan kaupan merkityksen ja sen tärkeyden suomalaiselle turkisalalle. Tiedän Suomen joitakin vuosia sitten saaneen sianlihan vientiluvan Kiinan alati kasvaville markkinoille. Myös näiden eläintuotteiden kaupassa on välttämätöntä noudattaa vapaan kaupan periaatteita.

Kiinassa eläinten kasvatuskulut, esim. tarvittava työvoima, ovat melko edulliset. Suomalaisia kasvatustekniikoita pidetään siellä suuressa arvossa tuottavuutensa ja laatunsa vuoksi. Toivotamme suomalaiset turkistarhaajat tervetulleiksi sijoittamaan Kiinaan ja hyötymään edullisesta tavasta ansaita rahaa. Ovi Kiinaan on aina avoinna! Yhteistyö, vapaa kauppa, yhteinen etu, win-win ("yhteisvoitto") tulokset ja yleinen kehitys ovat oikeat reitit suomalaisille turkistarhaajille ulospääsyyn ongelmistaan.

