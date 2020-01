Pääkirjoitus: Kaupunkiseutuna Ylivieskan on tarjottava myös töitä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan seutu teki vastikään historiaa nousemalla merkittävien kaupunkiseutujen mukaan. Historialliseksi nousun tekee se, kaupunkiseutujen joukkoon ei ole kahteenkymmeneen vuoteen noussut yhtään uutta kaupunkiseutua.

Ylivieskan seutu huomioitiin aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n tekemässä kaupunkiverkkotutkimuksen päivityksessä. Siinä huomioitiin Ylivieskan seudulla tapahtuva kauppa, matkailu ja rakentaminen.

Ylivieskan kaupunki ei voi kuitenkaan ottaa tästä meriitistä kunniaa pelkästään itselleen. Niin kuin seutu-sana kuvaakin, luokitusnousuun tarvittiin kaikkia Ylivieskaa ympäröiviä paikkakuntia. Alavieska, Kalajoki, Merijärvi Oulainen ja Sievi muodostavat seudun Ylivieskan ympärille.

Kaupunkiverkkotutkimusta on tehty vuodesta 1998 lähtien. Luokittelulla on merkitystä sillä sitä on hyödynnetty kansallisen kehittämispolitiikan kohdentamisessa.

Kauppa ja rakentaminen ovat aloja, joilla Ylivieskan kaupunki on pärjännyt viime vuosikymmeninä hyvin. Palveluala myös työllistää, mutta pysyäkseen houkuttelevana kaupunkiseutuna Ylivieskan seudun pitää pystyä tarjoamaan työtä entistä useammille. Esimerkiksi teollisuuden työpaikkoja on pystyttävä tarjoamaan lisää ja niihin on löydettävä osaavaa työvoimaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Työllisyyden hoidon lisäksi yrittäjyyden tukeminen on toinen merkittävä haaste kaupunkiseudulle. Yritystoiminta on ollut Ylivieskan seudulla vireää, ja ELY-keskuksen myöntämän yritysrahoituksen määrä on ollut viime vuonna kasvussa.

Ylivieskan kaupungissa yrityspalveluista huolehtii oma kehitysyhtiö, joka kesällä jalkautui kivijalkatasoon Ylivieskan ydinkeskustaan. Tällä hetkellä kunnissa ja kaupungeissa eletään aikaa, jolloin halutaan pitää kehittämisasiat omissa näpeissä. Se on hyvä asia kaupungin brändäämisen kannalta, mutta yhteistyötä ei kannata unohtaa.

Ylivieskan kaupunki tarvitsee seutuaan, josta kuljetaan Ylivieskassa kaupassa ja töissä. Ylivieskasta myös kuljetaan töissä varsin monilla naapuripaikkakunnilla. Isoilla yhteisillä hankkeilla voitaisiin saada vetovoimaa koko alueelle, ja niistä on nyt vastuu kunnilla ja kaupungeilla.