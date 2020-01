Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

SM-hiihtojen huoltoalueella kävi kuhina, kun joukkueet valmistautuivat miesten parviviestin finaalieriin. Pohti Ski Teamin huoltorekan edustalla pyhäjärvisen hiihtotiimin manageri Kauko Tikkanen seurasi tyytyväisenä suojattiensa viime hetken valmisteluja.

– Hyvin meni. Ennen kisaa ajattelin, että ykkösjoukkue kamppailee mitaleista ja kakkosjoukkue sijoista 3.–6., Tikkanen paketoi karsinnan, josta kaksi seuran joukkuetta selvitti paikan loppukilpailuun.

Finaali näytti, että Tikkasen ennustus osui oikeaan. Mestaruuskamppailuun jäi jossittelun varaa, mutta hopeaa ei koettu häpeäksi tälläkään kertaa.

– Hyvin meni, ensi kerralla sitten, Pohdin huoltojoukot taputtelivat pettymystään nieleskelleen Heikki Korpelan selkää.

Pohti Ski Teamin huoltojoukoissa oli perjantaina mukana seitsemän työntekijää, joista viisi vastasi suksihuollosta ja kaksi testasi suksia. Seurassa on siis pyritty niin ammattitaitoista toimintaan kuin resurssit antavat myöten.

Pohti Ski Team eriytyi viime keväänä omaksi hiihdon erikoisseurakseen.

– Ennen erikoisseuran perustamista kilpailimme ensin Pohdin hiihtojaoston alla, sitten rakensimme omaa brändiä Pohti Ski Teamin nimellä ja viime keväänä aika oli kypsä erikoisseuralle, Tikkanen kertoo.

Tikkanen kertoo, että kaikki on Pyhäjärvellä tapahtunut yhteistyössä Pohdin kanssa.

– Heti alkuun tehtiin selväksi, että junioreiden rahoja tähän ei käytetä. Erikoisseuran perustamiselle oli kolme ehtoa: Pohdin johtokunnan lupa, Pohdin perinteiset punakeltaiset värit käyttöön ja Pohti Ski Teamin nimibrändin alla toimiminen. Kaikki ovat toteutuneet.

Toteutunut on myös paljon muutakin. Seuralla on oma huoltorekka, joka kulkee mukana kymmenessä kisassa kauden aikana. Hiihtäjille on tarjolla lääkäri- ja hammaslääkäripalvelu, yhteisiä leirejä ja pieniä erikoisliikkeiden oheispalveluja, joita on neuvoteltu yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kaikki tämä pyörii 160 000 euron kausibudjetilla.

– Ei varainkeruu ole koskaan helppoa. Ei nytkään, mutta eteenpäin on koko ajan päästy. Kun perustimme tämän vuonna 2013, ajatuksena oli, että meille halutaan tulla hiihtämään ja meitä halutaan lähteä tukemaan. Siihen on päästy.

Tikkanen sanoo, ettei hiihtäjiä seuraan niinkään houkutella rahalla, vaan hyvillä oheistoiminnoilla.

– Meillä on hiihtäjille rakennettu tietty menestykseen perustuva palkkiojärjestelmä, jonka hiihtäjät ovat itse hyväksyneet.

Tällä hetkellä seuran riveissä on 11 hiihtäjää. Toimintavuosien aikana seuran värejä on kantanut yhteensä 17 hiihtäjää.

– Noin kymmenen edustushiihtäjän tiimi on sopiva organisaatiollemme, Tikkanen sanoo.