Lukijan mielipide: Jätä muovipussi ostamatta – Tavoitteeksi parempi tulevaisuus

Australia on ilmiliekeissä. Amazonin pinta-ala on vain murto-osan siitä, mitä se on joskus ollut. Tuhannet lajit ovat kadonneet. Jäätiköt sulavat. Onko mitään tehtävissä?

Olet varmasti kuullut viime vuosina ilmastonmuutoksesta yhtä jos toista. Siksi en yritäkään vakuuttaa sinua jo tuntemillasi faktoilla, vaan antaa vielä yhden näkökulman. Tahdon, että kuvittelet mielessäsi asiaa, jota olet tavoitellut jo pitkään. Olet nähnyt paljon vaivaa, mutta tunnet, että aina otettuasi askeleen kohti päämäärääsi jokin vastoinkäyminen työntää sinua taaksepäin. Juuri tähän voit verrata ilmastotilannettamme. Mitä sinä teet tässä tilanteessa? Heitätkö hanskat tiskiin ja toteat, että kaikki keinot on käytetty? Vai jaksatko nousta aina uudelleen, hankkia apua unelmasi saavuttamiseen ja yrittää yhä kovemmin, koska päämääräsi on työn ja tavoittelemisen arvoinen? Ilmastonmuutoksen hidastaminen on juuri tällainen päämäärä. Unelma, joka on tavoittelemisen arvoinen.

Emme saa lopettaa työskentelyä unelmamme eteen. Planeettamme on aina pitänyt huolta meistä, ja nyt on meidän aikamme huolehtia siitä. Miksikö? Muistele taas omaa päämäärääsi. Olipa se sitten oma talk show tai golfin maailmanmestaruus, se on sinusta tavoittelemisen arvoista. Kenties ymmärrät, että elinkelpoinen planeetta on aivan yhtä tärkeä.

Mitä pitäisi tehdä? Niin pieneltä ja vähäiseltä kuin se kuulostaakin, jätä muovipussi ostamatta. Laske huonelämpötilaa asteella tai kulje työmatkasi pyöräillen. Me kaikki pystymme tekemään jotakin, ja teoillamme on merkitystä juuri nyt. Aikaa on vielä jäljellä, mutta sitä ei ole paljon. Ilmastokriisi on ihmiskuntamme suurimpia haasteita, mutta pystymme kohtaamaan sen yhdessä.

Toki toinen vaihtoehtomme on avaruusmatkailun hintojen laskeminen.