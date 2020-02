Kalajoen lukiolaiset kampanjoivat pikamuotia vastaan – "Ärsyttää, kun käyttää vaatteisiin rahaa ja sitten ne eivät kestä yhtään"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoki

Kalajoen lukion auditorion aulassa käy perjantaina aamupäivästä samanlainen pöhinä kuin arvatenkin isojen muotinäytösten takahuoneissa. Kampauksia, meikkejä ja asuja viimeistellään ruokalassa järjestettävää muotinäytöstä varten.

Erityisen työllistetty on Paavo Tilvis, jolta mallit käyvät kyselemässä neuvoja. Hän kääntää yhden mallin vyölaukun kohdalleen ja neuvoo toista kietaisemaan collegepuseron vyötärölle.

Onko Tilvis lukion virallinen stylisti?

– En minä niin ajattele, hän kursailee, mutta oppilastoverit ovat toista mieltä:

– Olet sinä!

– Paavo on lukion stailein poika!

Yksi todiste tästä on pokaali, jonka Tilvis voitti torstaina vietetyn mustavalko-teemaisen pukeutumispäivän asustaan.

Paavo Tilvis sai pokaalin pukeutumispäivän asustaan. Pia Räihälä

Perjantain muotinäytös oli huipennus lukion oppilaskunnan tällä viikolla toteuttamalle muotiviikolle. Ruokalan "catwalkilla" esiteltiin paikallisten liikkeiden vaatteita.

– Haluamme saada nuorten keskuuteen tietoisuutta siitä, että paikallisissa yrityksissä on hyviä ja hienoja vaatteita. Yleensä ajatellaan, ettei täältä saa mitään, ja mennään Ouluun tai Kokkolaan ostoksille, Tilvis selittää.

– Täältä löytyy yllättävän hyvin vaatteita, ja on erityylisiä liikkeitä, kiittää Johanna Hihnala Kalajoen tarjontaa.

Catwalkilla Taru Ulvi. Pia Räihälä

Muotiviikolla on painotettu myös kestävää kuluttamista. Vaatteiden vaihtopäivänä opiskelijat toivat omia käytöstä pois jääneitä vaatteitaan tarjolle toisilleen, ja loput vietiin kierrätykseen.

Miia-Riikka Eeronketo kertoo käyvänsä usein vaateostoksilla kirpputorilla. Hänellä oli muotinäytöksessäkin yllään itse suunnittelemansa asu, jonka housut hän oli ostanut kirpputorilta ja muokannut mieleisikseen.

– Rakastan vaatteita ja ompelen tosi paljon itse. Ei ole rahaakaan aina ostaa uutta. Muotisuunnittelija olisi kiva ammatti, sillä tykkään suunnitella vaatteita, hän kertoo.

Johanna Hihnala tunnustaa ennen hamstranneensa pikamuotia isoista ketjuliikkeistä. Nykyään hän ajattelee ekologisuutta vaatehankinnoissaan.

– Pikamuotiketjut käyttävät materiaaleja, jotka eivät kestä, jotta asiakkaan pitää heti ostaa taas lisää. Ärsyttää, kun käyttää vaatteisiin rahaa ja sitten ne eivät kestä yhtään. Lisäksi vaatteita tuotetaan huonoissa työoloissa. Nykyään pyrin etsimään käytettyjä ja kestäviä vaatteita.

Johanna Hihnala suosii vaatteissa kestävää kulutusta. Pia Räihälä

Muoti on Paavo Tilvikselle iso asia, ja hän haaveilee myös urasta sen parissa, vaikkapa muotilehdessä.

– Minulle muoti on koko elämä! Muoti on kaunista, saa ihmisen unelmoimaan ja tarjoaa pakokeinon todellisuudesta. Ja se tuo hyvän olon, kun on kivat vaatteet yllä.

Tilvis myöntää, että ekologisuudessa ja muodin rakastamisessa on ristiriita.

– Ja isokin, koska muoti on yksi suurimpia saastuttajia. Etenkin pikamuoti, ja siksi yritän sitä välttää. Huippumuoti on asia erikseen, siinä käytetään rahaa sellaiseen, mikä kestää ja mitä käytetään.

Tilvis kertoo, ettei hän varsinaisesti pidä vaatteiden ostamisesta. Hän satsaakin hankinnoissaan laatuun.

– Tykkään erottua, ja minusta on jännittävää, että on erilaisia ihmisiä ja tyylejä. Välillä tyylini on aika kasuaali, mutta haluan aina jotain pientä särmää – käännän vaikka paidan väärinpäin. Muoti on riskin ottamista ja hauskaa. Vaikka joku nauraisi, niin saanpa ainakin jonkin reaktion!