Toiminnanjohtaja Mari Kerola lukijan mielipiteessään: Kaikkinainen vanhemmuuden tasa-arvoisuus on arvokasta

Aktiivisuuteni ansiosta sain kunnian osallistua jo hiukan ulkopuolisena paikallisen MLL:n perhekahvila-aamuun. Käytännössä siis kutsuin itse itseni kylään. Tarjosin korvia kuullakseni mitä mieltä lapsiperheissä ollaan perhepalveluista.

Elämän virrassa on viittäkymppiä käyvällä naisella vilahtanut ohitse monta monimuotoista perhettä. Koolla on kahviloissa, ystävien kotona ja omassa lähipiirissä ollut monenlaista variaatiota. On yksinhuoltajaperheitä isällä tai äidillä, uusioperheitä, sateenkaariperheitä tai tätä perinteisempää, isä ja äiti lapsineen perhettä.

Nopeasti on muuttunut yhteiskunnan perusyksikkö. Toisinaan on näyttänyt siltä, että tasa-arvo perheissä on edennyt nopeammin kuin ympäröivissä yhteiskuntarakenteissa.

Valinnanvapaus ja yksilön oma vastuu ja mahdollisuudet ovat aina korostuneet keskustalaisessa ajatusmaailmassa. Meille on ollut tärkeää säilyttää perheiden valinnanvapaus sekä mahdollistaa pienten lasten kotihoito.

Nyt julkaistussa hallituksen perhevapaauudistuksessa kuukaudet laskennallisesti jakautuvat 1+6,6+6,6. Äidillä on mahdollisuus pitää kuukauden vapaa jo ennen lapsen syntymää. Kumpikin vanhemmista saa 6,6 kuukautta vanhempainpäivärahaa, josta 2,3 kuukautta voi siirtää toiselle vanhemmalle. Rakenteissa piileviä sudenkuoppia on hellällä valtion ohjauksella paranneltu, säilyttäen silti yksilön oma vapaus valita.

Isien pidemmät perhevapaat parantavat naisten työmarkkina-asemaa. Tämä on tärkeää työuran ja eläkekertymänkin kannalta. Parannus voi monin tavoin rohkaista lapsihaaveiden toteuttamiseen. Kotihoidontuki säilyy ennallaan. Lapsiaan kotona hoitava vanhempi voi toisinaan huomata kuinka mukava olisi saada vielä perheenlisäystä. Matalan syntyvyyden aikana näitä seikkoja ei tule aliarvioida.

Perhekahvilassa toivoivat matalan kynnyksen palveluun ohjausta ja pitkiä asiakassuhteita. Omista asioista on helpompi puhua tutulle kasvolle. Kotihoidon käsiä toivottiin niitäkin tarjottavan mieluummin kevein kuin liian raskain perustein.

Perhekahvilassa oli mukana äitejä lapsineen. On siellä toisinaan nähty myös isiä. Kaikkinainen vanhemmuuden tasa-arvoisuus on arvokas asia. Pieni ihminen rakentuu vanhemmistaan ja ympäristön vaikutuksista. On tärkeää tukea lapsen kasvua tukemalla vanhemmuutta. Lapsen edun näkökulmasta tulee kaikki päätökset puntaroida. Niin valtion, kunnan kuin yksilönkin."