Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kielen tarkoitus ei ole mutkistaa vaan selventää – Selkosuomi auttaa, mutta ei ratkaise lukutaito-ongelmaa

Kapulakieleksi voi kutsua sellaista suomen kieltä, jossa asiat on ilmaistu niin monimutkaisesti, että normaali ihminen ei hevin ymmärrä. Vähän aikaa sitten yritin tulkita erästä vanhuspalveluja hoitavan tahon kirjettä vanhalle omaiselle.

Ilman lisätietojen soittamista ei saanut selvää, mihin asiaan kirje liittyi. Olisi selvästikin pitänyt olla jokin taustatieto, joka kahdelta lukijalta puuttui. Kun on koko työuransa tehnyt töitä kielen ja kuntabyrokratian kanssa, luulisi omaavansa valmiudet tulkita melkein mitä tahansa viranomaiskirjettä.

Joskus ongelma ei ole kielessä vaan tarvitaan erityisen selkeätä kieltä yleiskielen sijasta, että kaikilla on mahdollisuus ymmärtää lukemansa. Erityinen selkosuomi syntyi aikoinaan kehitysvammaisten tarpeista, mutta nykyään sille on käyttöä myös muissa ryhmissä. Esimerkiksi maahanmuuttajat tarvitsevat selkosuomea. Myös muistisairaille tai hyvin ikääntyneille yleiskieli saattaa olla liian raskasta.

Selkokeskus on tehnyt viime vuonna tarvearvion, jonka mukaan noin 370 000 suomalaisella on vaikeuksia ymmärtää ohjeita ja muita tekstejä, joita he lukevat.Yli 11 prosentilla Suomen yli 16-vuotiaasta aikuisväestöstä on suuria puutteita lukutaidossa (KP 9.2.).

Neljän vuoden takaisen Pisa-tutkimuksen mukaan peruskoulunsa päättävistä suomalaispojista jopa 16 prosenttia jää lukemisessa heikolle taitotasolle. Tyttöjen tilanne on selvästi parempi.

Lännen Median haastattelema selkokirjailija Pertti Rajala on tyytyväinen, että selkokielen kehittämisessä on menty reippaasti eteenpäin. Hän ottaa esimerkiksi Ylen selkouutiset. Myös kaunokirjallisuutta on muokattu selkokielelle ja Kelakin on tehnyt selko-ohjeita.

Tieto tuo tasa-arvoa ja on tärkeätä, että kaikilla ihmisillä on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet päästä tiedon lähteille. Oma ongelmansa on suomalaisten koululaisten ja erityisesti poikien lukutaito. Heikentynyttä lukutaitoa tai kiinnostusta lukemiseen ei paikata selkosuomella vaan huomiota on kiinnitettävä itse ongelmaan. Mielellään sellaisella tavalla, että se innostaa erityisesti poikia pitämään kielestä ja lukemaan.

