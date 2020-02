Vesi on korkealla niin meressä, keskipohjalaisissa joissa kuin Kokkolan Suntissa – Katso videolta, kun sorsat ilakoivat runsaana soljuvassa avovedessä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä puhaltaneen talvimyrskyn seurauksena merivedenkorkeus nousi korkeisiin lukemiin Perämerellä. Pietarsaaren mittausasemalla kirjattiin maanantaiaamuna +111 senttimetrin lukemat.

– Ne ovat sellaiset viiden vuoden välein tähän aikaan vuodesta toistuvat lukemat, eli ei ihan tavalliset, Ilmatieteen laitoksen meriasiantuntija Anni Montonen kertoo.

Merivesi on ollut korkea Itämeressä jo usean viikon ajan. Nyt myrskytuulet ja etelän ja lounaan välinen tuuli saivat merenpinnan kohoamaan entistä korkeammalle Perämerellä.

Tavallisesti merivesi on Perämerellä korkeimmillaan syys- ja talvimyrskyjen aikaan. Vaikka nyt eletään kalenterin mukaan sydäntalvea, ei Montosen mukaan merisäässä oikein voi sanoa, onko menossa syksy- vai talviaika.

Myös Kokkolan Suntin pohjapadon ympärillä oli maanantaiaamuna hyvin keväiset ja runsasvetiset tunnelmat:

Vedenkorkeus voi vaihdella Suomen merillä tavallisestikin yli kaksi metriä. Suurinta vaihtelu on lahtien pohjukoissa Suomenlahdella Haminassa ja Perämeren pohjoisosassa Kemissä ja Oulussa, joissa kokonaisvaihtelu on yli kolme metriä.

– Pietarsaaressa matalin vedenkorkeus -113 senttiä on mitattu vuonna 1936. Korkeusennätys +139 senttiä on vuodelta 1984, Montonen valottaa.

Merivedenkorkeus on nyt kääntynyt laskuun ja Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan keskiviikkona lukemat ovat +40 senttiä. Loppuviikosta korkeus voi hieman nousta, kun tuuli kääntyy torstaina jälleen etelästä päin.

Meren jääpeite ei pääasiassa estä tuulen ja matalapaineen vaikutuksesta nousevaa vedenpintaa. Ajojää menee nousun ja laskun ja virtausten mukana. Myrsky pakkaa ajojään kasoihin ja jäänmurtajilla on tekemistä Raahe–Oulu–Kemi-akselilla. Kalajoen, Kokkolan ja Pietarsaaren satamien edustoilla jäänmurtoa ei ole vielä tälle talvea tarvittu.

Muuttuva vedenkorkeus ei Montosen mukaan vaikuta juurikaan kiintojäähän. Jos vesi nousee korkeammalle, se voi tulla rei'istä jään päälle.

Myös pohjalaisjoissa vesi on korkealla ja virtaamat kovia. Vaikka silmämääräisesti esimerkiksi Perhonjoen vesi virtaa yli äyräiden Kokkolan Vitsarin ja Rödsön paikkeilla, ei varsinaisista tulvamääristä vielä ole kyse.

Vesi korkealla Perhonjoessa Kokkolassa Vitsarin ja Rödsön välillä. Clas-Olav Slotte

– Ajankohtaan nähden Perhonjoen virtaama on isompi kuin yleensä. Ja vedenkorkeus on vielä nousussa lähipäivinä, kertoo Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Kaija Haukilehto.

Vetelissä Tunkarissa Perhonjoen virtaama on tällä hetkellä 40 kuutiometriä, kun tulva-aikaan se on noin 90 kuutiota. Haukilehto kuitenkin huomauttaa, että virtaama on tähän vuodenaikaan mittaushistorian (vuodesta 1979 lähtien) suurin.

Korkealla on myös esimerkiksi Kalajoen Hautaperän tekojärven vesi. Haapajärvellä sijaitsevan tekojärven vedenpinta on 2,5 metriä normaalia korkeammalla.

Korkea merivesi ei vaikuta Keski-Pohjanmaan jokien vedenkorkeuteen, sillä ainakin Lestijoki ja Perhonjoki nousevat nopeasti jokisuulta merenpintaa korkeammalle Haukilehto toteaa.

Runsaat vesimäärät niin joissa kuin meressäkin vaikuttavat pienempiin vesistöihin kuten Kokkolan kaupunginsalmeen Suntiin. Suntiin rakennettiin viime vuonna uusi pohjapato Hollihaan kohdalle. Padolla säädellään vedenkorkeutta yläjuoksulla, jotta vettä riittää uomassa myös kuivempina aikoina.

Kokkolan Suntissa vesi virtasi maanantaina Hollihaassa sijaitsevan pohjanpadon yli, mikä ei haittaa, sillä padon tarkoitus on säädellä yläjuoksun vedenkorkeutta. Clas-Olav Slotte

Betonisen pohjapadon harjakorkeus on +0,78 metriä. Maanantaina vesi virtasi padon yli, mistä ei padon suunnittelijan Minna Väisäsen mukaan tarvitse olla huolissaan.

– Pato toimii kuten pitääkin. Kun virtaama on suuri se saa mennä koko harjan yli, mikä on nyt leveämpi kuin vanhassa padossa, Väisänen sanoo.

Leveämpi pato ja mahdollinen ylivirtaus sekä tehdyt ruoppaukset estävät yläjuoksun tulvia.