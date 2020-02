Mäkilegenda Jens Weissflogin kotikylällä hiihdetään nuorten MM-mitaleista – Kuudella joukkueeseen valitulla vankat kytkökset Keski-Pohjanmaalle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Karkauspäivänä pyrkivät ensimmäiset hiihtäjät muilta karkuun nuorten MM-hiihdoissa, jotka järjestetään Saksan Oberwiesenthalissa. Pikkuinen kisakaupunki sijaitsee yli 900 metrin korkeudessa aivan Tshekin rajan pinnassa.

Pohjalaishiihtäjät muodostavat merkittävän osan Suomen sekä U20- että U23-joukkueista. Hiihtoliitto julkisti kisajoukkueet maanantaina. Nuorempien ikäluokassa hiihtävät mm. sieviläislähtöinen Miska Poikkimäki, IK Falkenin Hanna Ray sekä IF Minkenin Johannes Vuorela.

Valmentaja Ilkka Jarvan johtamassa U23-joukkueessa ovat mukana täkäläisistä reisjärvinen Anni Alakoski, Haapajärven Tiia Olkkonen sekä äskettäin edellisen tavoin SM-kultaa hiihtänyt Minkenin Remi Lindholm.

Jarvan mielestä Suomella on lähettää mäkilegenda Jens Weissflogin kotikylään iskukykyinen joukkue, vaikka yksi kovimmista, USA:ssa vaikuttava Eveliina Piippo puuttuukin joukosta.

– Kyllä mitali on tavoite. Sitä kautta Suomen joukkue on MM-hiihtoihin rakennettava. Mitalista puhuttaessa ensimmäisenä tulisi mieleen Anita Korva. Hänellä olisi sen voittamiseen ainakin kapasiteettia, mutta kunto ei taida nyt siihen riittää, sanoo Ilkka Jarva.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

MM-kisoissa hiihdetään ensin sprintit vapaalla hiihtotavalla. Sitten ovat vuorossa perinteiset perinteisen matkat ja vapaan pitkät matkat. Kisat päättyvät viesteihin. Vanhemmassa ikäluokassa viestikäydään sekaviestinä.

– Kaksikolmosten valinnoissa ei ollut ongelmia. Miesten ryhmässä ei ole ihan sitä toivottua tasoa, mutta valinnoilla turvattiin paras mahdollinen joukkue sekaviestiin. Nyt on mukana rikkoutumisenvaraa, sillä ainahan joku tulee sairaaksi.

Ilkka Jarva nimeää maailmancupin pisteitä keränneen Vilma Nissisen oman ryhmänsä suurimmaksi mitalitoivoksi. Nissinen viihtyy erityisesti vitosen perinteisen kisassa.

– Sprintissä on kaikki päivästä kiinni. Esimerkiksi Alakoski ja Olkkonen voivat olla hyvinkin ylhäällä hyvän päivän osuessa kohdalle. Remi Lindholmin päämatka on 30 vapaalla. Siinä realistinen sauma on 25 parhaan joukkoon, tuumii Jarva, jonka mukaan kisajoukkueet oli urheilijoiden tietämättä nimetty jo ennen viikonlopun SM-kisoja.

Anita Korva ja Tiia Olkkonen ovat ensimmäistä talvea mukana U23-sarjassa. Vielä useammat nuorten arvokisat ovat kenties edessä Miska Poikkimäellä, joka kuuluu Jarvan henkilökohtaisiin valmennettaviin.

Valmentaja arvioi, että hiihtäminen liki kilometrin korkeudessa on etu joillekin muille kuin suomalaisille. Erityisesti pitkillä matkoilla voi sinivalkoisille hiihtäjille tulla ongelmia.

Vuokatti Ski Teamia kansallisella tasolla edustavan Miska Poikkimäen talvi on ollut vaikea. Lupaava nuori sairasteli alkukaudesta, eikä tulosta ole tullut sittemmin toiveiden mukaisesti. Ilkka Jarva tuntee tilanteen hyvin.

– Todennäköisesti on saatu koppi siitä, mistä Miskan kohdalla on ollut kysymys. Nyt taistellaan aikaa vastaan, mutta en kerro tässä vaiheessa sen enempää. Hän ei ole palautunut marras-joulukuun sairasteluista parhaalle tasolle.

– Miska on ollut arvokisahiihtäjä. Vapaan sprintissä voi olla yllättävän lähellä, että tekee tuloksen MM-kisoissa, ennakoi maajoukkuevalmentaja Jarva.