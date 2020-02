Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kotiseutupäivät houkuttelee tutustumaan – Jokainen kokkolalainen voi vaikuttaa mielikuvaan omasta kaupungistaan

Valtakunnalliset kotiseutupäivät on yksi Kokkolan 400-vuotisjuhlakauden tapahtumista. Elokuun puolivälissä järjestettävä valtakunnallinen tapahtuma kokoaa satoja ihmisiä virallisten delegaattien muodossa pelkästään Kotiseutuliiton vuosikokoukseen. Muut tapahtumat tuovat Kokkolaan toivottavasti tuhansia ihmisiä.

Tapahtuman ohjelmasta tiedotettiin perjantaina. Suuria yleisötapahtumia ovat esimerkiksi Wentus Blues Bandin ja Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin maksuttomat konsertit Kokkolan Länsipuistossa. On hienoa, että tapahtuma näkyy kaupungissa ja tarjoaa ohjelmaa ja kokemuksia myös oman paikkakunnan ja maakunnan asukkaille.

Kulttuurin ympärille monipuolisesti rakennettu ohjelma houkuttelee muitakin kuin kokkolalaisia ja keskipohjalaisia. Tuntuu hienolta, että alueen historia, kulttuuri ja keskipohjalainen omaleimaisuus näkyvät vahvasti. Omaleimaisuuden korostaminen voi olla tarpeen alueen asukkaillekin; joskus tarvitaan "ulkopuolisia" kertomaan siitä, mitä hienouksia kotikulmilla on.

Tapahtumaan kuuluva asiantuntijaseminaari antaa tietoa kiehtovista teemoista kuten kauppamerenkulusta. Retkipäivien aikana on mahdollisuus tutustua teolliseen historiaan suurteollisuusalueella.

Päivien aikana on mahdollisuus tutustua kotiseututyöhön, sillä valtakunnan tapahtuman tarkoituksena on kasvattaa kotiseututyön arvostusta ja esitellä järjestäjäaluetta. Tapahtuman suhteen on tietysti suuria odotuksia, sillä neuvottelut sen järjestämisestä alkoivat kolme vuotta sitten ja työtä on paljon.

Kokkolan juhlavuosi on suuri mahdollisuus tehdä paikkakuntaa ja koko seutua tunnetuksi valtakunnallisesti ja vaikka kansainvälisestikin. Jokainen kokkolainen on käyntikortti ulospäin; miten ja mitä kerromme muille ihmisille omasta kaupungistamme, sen historiasta, arjesta ja elämästä. Tapahtumiin osallistuvat matkailijat päivittävät kuvia ja tunnelmia sosiaaliseen mediaan. Sitä samaa voivat tehdä kokkolalaiset Kokkolasta.