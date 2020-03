Koronavirusneuvonnan soittoaika Keski-Pohjanmaalla typistyy vähäisten yhteydenottojen takia – Soite muistuttaa, että vierailuja flunssaisena on vältettävä

Koronavirusta varten perustetun neuvontapuhelimen 06 828 7499 puhelinaika muuttui torstaina, tiedottaa Soite. Uusi puhelinaika on 10–14 joka päivä. Muuhun aikaan voi soittaa yhteispäivystyksen numeroon 06 826 4500. Aiemmin puhelinneuvonta palveli kello 12–20.

– Puheluja on tullut sen verran vähän, että katsomme lyhyemmän ajan riittävän. Puheluita on ollut päivittäin kymmenestä kahteenkymmentä, Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen kommentoi.

Neuvonta on ollut tähän mennessä yleisluontoista ja vertautunut sisällöltään valtakunnallisen neuvontanumeron tarjoamaan neuvontaan. On tarkoituksena kehittää neuvontaa siten, että puhelimitse saisi vieläkin tarkempia ohjeita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeen mukaisesti Soite pyytää välttämään flunssaoireiden ilmettyä vierailua sairaaloissa, hoitolaitoksissa sekä asumisyksiköissä.

Vierailua tulee välttää, jos on sairaana tai jos on edes lieviä flunssaoireita. Erityisen tärkeää on välttää vierailuja, jos on lieviäkään hengitystieinfektion oireita ja on palannut koronaviruksen epidemia-alueelta.

Uuden koronaviruksen (COVID-19) riskit vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville ovat muuta väestöä suuremmat. Virus aiheuttaa useammin vakavia oireita ikääntyneille ja niille, joilla on jo jokin perussairaus, kuten diabetes, sydänsairaus tai keuhkosairaus.

Koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, kun ihminen yskii tai aivastaa. Virus voi tarttua myös tahrautuneiden käsien ja pintojen välityksellä. Ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien läheisillä on suuri merkitys virustaudin leviämisen ehkäisemisessä.