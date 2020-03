Koulujen sulkeminen kuukauden ajaksi voi tietää yt-neuvotteluja Kokkolan kaupungilla: "Pakka on niin sekaisin kuin olla ja voi", kuvailee JHL:n Kokkolan pääluottamusmies Jani Jumppanen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koulujen sulkeminen ja koululaisten siirtäminen kotiopetukseen kuukauden ajaksi voi käynnistää yt-neuvottelut Kokkolan kaupungilla. Muun muassa koulunkäyntiavustajat ovat tällä hetkellä suurelta osin vailla työtä, koska koulut ovat suljettuina.

JHL ry:n pääluottamusmies Jani Jumppasen mukaan tilanne on tällä hetkellä varsin sekava.

– Puhelin on soinut koko aamun ja pakka on niin sekaisin kuin olla ja voi. Tilanne on meille kaikille uusi, Jumppanen kuvailee.

Taustasyynä sekaisin olevalle pakalle on koulunkäyntiavustajien asema uudessa tilanteessa: valtaosa heistä on vailla työtä, lukuunottamatta muutamia, jotka ovat jääneet kouluille töihin. Jumppasen mukaan kouluilta rehtorien kautta avustajat ovat saaneet erilaisia tietoja ja se on ollut omiaan sekoittamaan kuviota.

– On kyse siitä, että koulunkäyntiavustajien työ on keskeytynyt ja lomautukset ovat tulossa ajankohtaisiksi, sillä palkanmaksuvelvoite päättyy 14 vuorokauden kuluttua koulujen sulkemisesta, Jumppanen sanoo.

– Meidän on kuitenkin käytävä yt-neuvottelut joka tapauksessa, jotta ihmiset saadaan päivärahan piiriin siten, ettei kukaan tipu taloudellisesti tyhjän päälle. Tämä koskee muitakin kuin vain koulunkäyntiavustajia. Kaupungilla on suljettu paljon muitakin toimintoja ja henkilöstöä on vailla työtä, Jumppanen sanoo.

Kaupungilla on parasta aikaa käynnissä osaamiskartoitus, jossa selvitetään henkilöstön mahdollisuutta siirtyä tilapäisesti toisiin tehtäviin.

Jumppanen korostaa, että ollaan poikkeustilanteessa, joka on uusi niin työnantajalle kuin palkansaajapuolellekin.

– On koko ajan seurattava valtiotasolta asti tulevia ohjeistuksia ja esimerkiksi lisärahoituspaketteja. Nyt ei pidä hätiköidä.

Tilanteen nopeasta muuttumisesta ja osaltaan sekavuudesta kertoo sekin, että perjantaina valtioneuvosto muutti linjaustaan ja maanantaina kaikki 1–3 luokkien oppilaat saavat mennä kouluun.

Jumppanen huomauttaa, että yt-neuvotteluprosessi on vaikea kaupungin kannalta erityisesti nyt, kun kausi- ja kesätyöntekijöiden olisi määrä aloittaa töissään kevään korvilla.

– Ensimmäiset kaupungin kesä- ja kausityöntekijät aloittavat jo huhti-toukokuussa ja jos yt-neuvottelut alkavat, niin eihän heitä voida ottaa töihin.

Kokkolan kaupungin henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki toteaa, että kaupungilla tehdään töitä tällä hetkellä maan hallituksen linjausten parissa ja niihin perehtymisessä.

– Muodostamme asiasta parasta aikaa tilannekuvaa, jotta osaamme tehdä päätöksiä, Pienimäki sanoo.

Mahdollisista lomautuksista tai muista toimenpiteistä päättää viime kädessä kaupunginhallitus.