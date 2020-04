Jukka Anias pohtii kolumnissaan koronarajoitusten purkamista: Valinta ruton ja koleran välillä

Otsikko saattaa viitata ihan lääketieteelliseen todellisuuteenkin, mutta pelkästään siitä ei ole nyt kyse. Vaikka tunnetun tautista aikaa elämmekin. Päällekirjoitus koettaa kuvata ratkaisua, joka on pakko tehdä epämiellyttävän ja vieläkin viheliäisemmän vaihtoehdon välillä.

Suomi on ollut enemmän tai vähemmän suljettuna kohta neljä viikkoa. Tällä tietoa hallituksen määräämät rajoitustoimet ovat voimassa toukokuun loppuun saakka.

Suomen koronastrategiasta voi olla toistatakin mieltä, mutta lähtökohtaisesti, ns. isossa kuvassa terveys edellä on päätöksiä tehty. Olisiko toimien pitänyt olla vieläkin nopeampia ja radikaalimpia, voi pohdiskella. Nimenomaan juuri kansalaisten hengen ja terveyden näkökulmasta.

Oikein tai väärin, pikkuhiljaa yhä vahvemmin esille nousevat taloudelliset seikat.

Pysähtyneisyyden tila yhteiskunnassa tarkoittaa samaa myös taloudessa. Yt-neuvottelujen piirissä tai jo lomautettuina on satoja tuhansia ihmisiä. Niiden hintaa ei makseta pelkästään menetettyinä euroina. Myös kansanterveydelliset vaikutukset tulevat perässä.

Kaikkien ihmisten psyyke ei yksinkertaisesti kestä pitkittynyttä poikkeustilaa. Mielenterveysongelmat, juopottelun puolelle kääntyvä kotitissuttelu, viikosta toiseen jatkuva lennosta opettajaksi opettelu ovat kaikki koronan sivuvaikutuksia, jotka alkavat vääjäämättä kuormittaa myös sosiaali- ja terveysjärjestelmää.

Ikään kuin se ei olisi riittävän kovilla pelkästään viruksen leviämisen estämisessä ja sen sairastuttamien ihmisten hoitamisessa.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta on jo väläytellyt rajoitteiden purkamista, mutta vielä se on monen lukon takana.

Viime kädessä rajoitusten – aivan varmasti vähittäinen – alasajo on hallituksen käsissä. Tehtiinpä tällainen päätös milloin hyvänsä, se on pirullisen vaikea. Toisessa vaakakupissa on talouden pitkäaikainen halvaantuminen ja toisessa riski rajoitusten purkamisen ennenaikaisuudesta.

Lähiviikot osoittavat, risteävätkö Suomen ja Ruotsin koronastrategiat. Kun länsinaapurissa linjaa tiukennetaan, Suomessa mennään – ehkä – toiseen suuntaan.

Kaikki tietysti riippuu epidemian etenemisestä. Siitä taas voi esittää vain enemmän tai vähemmän valistuneita arvauksia.