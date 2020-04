Päivi Savela

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella ei todettu perjantaina uusia koronavirustartuntoja. Yhteensä tartuntoja on todettu tähän mennessä 15.

THL julkaisee tiedot kunnista, joissa tautitapauksia on viisi tai enemmän. Soiten alueella tapauksia on Kokkolassa 5, Vetelissä 5 ja Pietarsaaressa 5.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on yhteensä 113. PPky Kallion alueen kunnista yksikään ei ole noussut koronakuntien listalle, jossa on ne paikkakunnat, joilla on todettu yhteensä yli viisi tartuntaa.

Soiten tiedotteessa kerrotaan, että kaikki tartuntaketjut on pystytty jäljittämään.

Soiten poikkeavien aukioloaikojen ja toimintamuutosten listaukseen ei tullut lisäyksiä. Koronatilanteesta johtuvat poikkeavat aukioloajat ja toimintamuutokset löytyvät Soiten sivustolta.

Koko maassa testattuja näytteitä on tehty lähes 50 000 ja tapauksia on ilmoitettu 3 369. Tautiin on kuollut 75 ihmistä. Taudista toipuneita on alustavan arvion mukaan ainakin 17 000. Tiedot ovat torstailta iltapäivältä THL:n tilastoista.