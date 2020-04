Ulkoilukansalle koitti uusi kevät, kun normiarki seisahti koronan takia – Kokkolassa Roskarukan rinteessä on välillä tungostakin: "Kerrankin meillä on aikaa olla yhdessä ilman jatkuvaa kiirettä"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Roskaruka on ihan toisenlainen paikka kuin vuosi sitten. Rinteessä on kuntoiltu aina, mutta tänä keväänä poluilla ja portaissa on ollut ennätyksellistä vipinää.

Kaikki johtuu koronasta. Etätyöpäivän jälkeen tai tekemisen loputtua mieli haluaa raittiiseen ilmaan virkistäytymään ja uusia tuulia haistelemaan.

Kokkolalaiset Eila ja Pirjo Kirkkomäki sanovat, että Roskarukan rinteiltä varmimmin tilaa ja turvavälejä löytää aamuisin.

– Vilkkainta on iltapäivisin. Jos portaissa on paljon väkeä, korvaavia reittejä löytää vaikka näistä lähimetsistä, sanoo kävelyä, juoksua ja maastopyöräilyä harrastava Pirjo Kirkkomäki.

Sunnuntaina iltapäivällä Kirkkomäet kävivät Roskarukan rinteessä kääntymässä. Punaiset irlanninsetterit Leevi, 11, ja Sandi, 8 vuotta, saivat samalla kaivattua sykettä päiväänsä.

Eila Kirkkomäki kuvailee ulkoilua yhdessä tyttärensä kanssa "luksukseksi".

– Kerrankin meillä on aikaa olla yhdessä ilman jatkuvaa kiirettä.

Aikaa tosiaan on, sillä Pirjo Kirkkomäki on monen muun suomalaisen lailla lomautettuna.

– Työskentelen sosiaali- ja terveysalalla, mutta tässä tilanteessa asiakkaiden luona ei voi käydä normaalisti. Nyt on aikaa yhdessäoloon ja ulkoiluun. Tämä olisi aivan loistavaa, ellei olisi koronaa!

Pirjo Kirkkomäki ja Sandi. Jouni Nikula

Näppituntumalta voi sanoa, että suomalaisten ulkoilu on lisääntynyt räjähdysmäisesti koronan takia.

Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson heittää myös faktoja pöytään. Hän kertoo, että Googlen anonyymidatan mukaan suomalaisten ulkoilu on kasvanut vajaalla viidelläkymmenellä prosentilla koronapandemiaa edeltävästä ajasta.

Anonyymidata on data-analyysissä hyödynnettävää aineistoa, jossa yksilöt eivät ole tunnistettavissa.

– Omatoiminen, vaikka perheen kanssa tehtävä liikuskelu on lisääntynyt huomattavasti. Taustaksi se, että suomalaiset olivat jo valmiiksi EU:n ulkoilevin kansa. Ulkoilu on lisääntynyt nyt siitäkin, Karlsson sanoo.

On Karlsson huomannut muutoksen myös ympärillään.

– Helsingissä pyöräilen Käpylän takaa Metsälästä töihin Pasilaan. Yleensä noin neljän kilometrin matkalla näkee muutamia kymmeniä ihmisiä ulkoilemassa, nyt pari-kolmesataa.

Karlsson uskoo, että ulkoiluinnostus jättää jälkensä suomalaisten tapoihin sekä siihen, kuinka kaupunkeja ja alueita jatkossa kehitetään.

– Kaupungit ja kunnat ovat heränneet siihen, kuinka tärkeitä ulkoilualueet ja polut ovat ihmisille. Ongelmana tähän asti on ollut se, että mikään yksittäinen toimiala ei ole niin sanotusti ollut ulkoilun isäntä, sillä ulkoilu sivuaa sosiaalialaa, liikuntapuolta sekä ympäristö- ja metsäalaa. Uskon, että tulevaisuudessa päätöksenteossa huomioidaan nykyistä paremmin lähiulkoilureittien merkitys.

Karlssonin mukaan liikkuminen kannattaa aina, etenkin ulkoilmassa ja luonnossa liikkuminen.

Hän perustelee sitä "elvyttävillä terveysvaikutuksilla".

– Merkitys on toista kuin sisäliikunnassa tai kaupungilla liikuttaessa. Metsässä liikkuminen alentaa stressihormonin eritystä. Lisäksi on terveellistä olla kosketuksissa metsän pintojen eli hyvien bakteerien kanssa. Kaiken lisäksi ulkoilmaan pääsee ilmaiseksi ja suoraan kotioveltaan.

Karlsson povaa, että luonnossa liikkuminen on muuttumassa entistä sosiaalisemmaksi, kunhan korona-aallon yli selvitään.

– Ihmiset ovat huomanneet ulkoilun sosiaalisen aspektin. Kaveri otetaan metsään mukaan entistä useammin. Päivän rasitteista elpyy varmasti, kun mukaan tulee vielä sosiaalinen aspekti, Karlsson sanoo.