Koulujen rajoitustoimista päätöksiä huhtikuun aikana – yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kielto jatkuu heinäkuun loppuun

Hallitus on päivittänyt neuvotteluissaan tänään Suomen koronavirusstrategiaa taudin leviämisen hidastamiseksi kuultuaan asiantuntijoiden arviot koronatilanteesta. Suomen tavoitteena on yhä estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Hallitus linjasi, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa on syytä jatkaa ainakin 31. heinäkuuta saakka. Aluehallintovirastot voivat tartuntatautilain perusteella kieltää yleisötilaisuudet korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan. Loppukesän ja alkusyksyn tilaisuuksien osalta arviointi tehdään viimeistään kesäkuun alussa.

Hallitus jatkaa epidemian hallinnassa käytettävän mobiilisovelluksen käyttöönoton valmistelua. Sovelluksen reunaehtona on vapaaehtoisuuteen perustuva ja yksilön tietosuojaa kunnioittava malli.

Valtiosihteeri Martti Hetemäen johtama valmisteluryhmä tekee 1. toukokuuta mennessä suunnitelman rajoitustoimenpiteistä irtaantumiseksi oikea-aikaisesti ja siirtymiseksi kohti taudin etenemisen hillinnän seuraavaa vaihetta. Hallituksen neuvottelu asiasta järjestetään 3. toukokuuta. Valmisteluryhmä tekee esitykset varhaiskasvatuksen ja koulutuksen osalta niin, että päätökset rajoitustoimien jatkosta voidaan tehdä jo ennen toukokuun alkua. Tällöin koulutuksen järjestäjät ehtivät tarvittaessa varautua lähiopetuksen järjestämiseen.

Epidemian etenemisen hillitsemisessä on Suomessa onnistuttu toistaiseksi hyvin. Hallitus arvioi sen vuoksi, että Suomessa on mahdollista siirtyä asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan. Kaikista rajoitustoimista ei voida kuitenkaan luopua kerralla, sillä tilanne on yhä vakava.

Hallitus seuraa tarkasti tehtyjen päätösten vaikutuksia taudin etenemiseen ja on tarvittaessa valmis uusiin toimiin, mikäli tilanne niin vaatii.