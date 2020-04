Koronatilanne ennallaan perjantaina Soitessa ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronaepidemian kannalta tilanne on ennallaan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa. Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu sitten tiistain. Yhteensä Soitessa on diagnosoitu 16 koronavirustartuntaa ja kaikki Soiten alueen tartuntaketjut on pystytty jäljittämään.

Soiten alueella yksi koronapotilas on tällä hetkellä osastohoidossa. Koronapuhelimessa ja -poliklinikalla sekä infektiovastaanotoilla tilanne jatkuu rauhallisena.

Soiten koronavalmiusryhmä kokoontuu päivittäin ja pitää yllä tilannekuvaa. Soiten alueella tilanne jatkuu rauhallisena ja varautuminen etenee suunnitelmien mukaan.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa käynnistetään ensi viikolla elektiivinen leikkaustoiminta, eli sairaalassa ruvetaan tekemään valikoivasti myös sellaisia leikkauksia joiden viivästyminen ei välttämättä vaarantaisi potilaan henkeä.

Osa keskussairaalan leikkaussaleista pidetään koronatilanteen varalta valmiustilassa tehohoitoon soveltuvina.

Lohtajan terveysaseman ovet avautuvat osin, kun vastaanotolle pääsee tiistaisin ja perjantaisin. Laboratorion näytteenotto auki keskiviikkoaamuisin. Ullavan terveysasemalla vastaanotto on puolestaan avoinna keskiviikkoisin.

Koronatilanne on säilynyt viimeisen vuorokauden aikana ennallaan myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

OYS:ssa oli perjantaina aamulla hoidossa kuusi koronapotilasta. Potilaista kaksi on tehohoidossa ja neljä osastohoidossa. Viimeisen vuorokauden aikana Pohjois-Pohjanmaalla ei ole todettu uusia koronatartuntoja. Laboratoriovarmistettuja koronatartuntoja on Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 116 kappaletta.

Epidemiatilannetta ja testausmääriä voi seurata THL:n verkkosivujen koronakartalta.