Professori Ulla Lassi sai ympäristöteknologiarahastolta tunnustus apurahaa 10 000 euroa.

Toimitusjohtaja Tapani Järvisen ympäristöteknologiarahasto on myöntänyt professori Ulla Lassille apurahan tunnustuksena toiminnasta ympäristöteknologian osaajana. Lassi on tutkinut viime vuosina erityisesti litiumioniakkujen ja korvaavien materiaalien kemiallista käyttäytymistä akkusovelluksissa.

Tekniikan tohtori Ulla Lassi on toiminut Oulun yliopiston soveltavan kemian ja prosessikemian professorina Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa vuodesta 2006. Hänen osaamisalueensa edustavat monipuolisesti kestävää kehitystä, ympäristöteknologiaa ja uusia energiamuotoja edistävää materiaalikemian tutkimusta.

Viime vuosina Lassi tutkimusryhmineen on tutkinut aktiivisesti litiumioniakkujen ja korvaavien materiaalien kemiallista käyttäytymistä akkusovelluksissa.

– Uusien akkukemikaalien ohella tutkimuksen alla ovat myös uudet akkukennojen valmistusteknologiat, jotka mahdollistaisivat turvallisempien ja ympäristöystävällisempien akkujen valmistuksen ja kierrätyksen, kertoo Lassi.

Kokkolalainen Ulla Lassi on tehnyt aktiivisesti tutkimusyhteistyötä alan veturiyritysten kanssa jo yli kymmenen vuoden ajan. Hänen opetus- ja tutkimustoiminnallaan on myös ollut suuri merkitys Kokkolan suurteollisuusalueelle, jossa valmistetaan muun muassa kobolttia, sinkkiä, rikkihappoa ja vetyä, ja tulevaisuudessa myös litiumia.

Lassi on urallaan ohjannut kuusitoista tohtorinväitöskirjaa ja yli 80 maisterintutkielmaa. Hän on julkaissut yli sata tieteellistä artikkelia vertaisarvioiduissa, tieteellisissä julkaisuissa. Hänet on aiemminkin palkittu saavutuksistaan muun muassa vuoden tiedeviestijänä ja Keskipohjanmaa säätiön tiedepalkinnolla.

Ympäristöteknologiarahaston apurahan tarkoituksena on edistää teollisuuden ympäristöteknologian tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä teknologiatuotteina ja -palveluina. Se jakaa vuosittain apurahan ansioituneelle osaajalle alan tutkimus- ja kehitystyöhön.

Outotec Oyj:stä eläkkeelle jääneen toimitusjohtaja Tapani Järvisen nimeä kantava rahaston on perustanut Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun hallitus vuonna 2009 ja sen peruspääoman lahjoitti Outotec Oyj. Rahasto vahvistaa osaltaan Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun metallien valmistukseen ja prosessiteknologiaan liittyvän ympäristöteknologian tutkimusta ja parantaa siten suomalaisen teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä.