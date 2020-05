Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi menee koronatestiin aamulla: "Sosiaalinen paine muodostui niin kovaksi"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi kertoi Facebook-sivullaan lämmönnoususta ja flunssan oireista. Kuvassa oli kuumemittari, joka osoitti 38,6 lukemaa.

Kaverit huolestuivat.

Herlevi kiisti oireidensa viittaavan koronatartuntaan. Tyttärellä on ollut tavallinen flunssa, joka sitten on siirtynyt häneen.

Ensin Herlevi vähätteli oireitaan, mutta taipui lopulta koronatestiin.

– Sosiaalinen paine muodostui niin kovaksi. Omasta mielestäni tämä on tavallinen kakaroiden tauti. Oireet eivät viittaa sinne päinkään, että minulla olisi korona, sanoo kotonaan puhelimitse tavoitettu Herlevi.

Hän myöntää, että kuume on korkea.

– Mutta kyseessä oli korvamittari. Todellinen lukema on lähempänä 38:aa, hän arvioi.

Lopulta Herlevi näppäili Soiten numeron ja sai ajan keskiviikkoaamuksi.

– En tunnista mitään tilannetta, josta olisin voinut saada koronan. Sosiaaliset kontaktit ovat jääneet vähäisiksi koronan aikana. Olen yrittänyt pitää ohjeistuksista kiinni, hän sanoo.

– Testin ottaminen on tietenkin siinä mielessä hyvä ratkaisu, että voin sulkea pois koronan mahdollisuuden. Testin ottaminen on paikallaan, koska tuttavapiirissäni on riskiryhmäläisiä, myöntää Herlevi.

Hänen tulee pysyä kotikaranteenissa siihen saakka, että tulokset tulevat 1-4 päivän kuluessa. Hän menee luottavaisin mielin testiin.

– En tiedä edes nimeltä ketään, jolla olisi korona.

Illalla hän laittoi saunan lämpiämään.

– Eikö sitä tavatakin sanoa, että jos sauna ei auta, niin sitten ei mikään, Herlevi sanoo.