Kokkolan kaupunginhallituksen pj. Reino Herlevi sai koronatestin tuloksen: "Kävi kuten oletinkin, olen negatiivinen ihminen todistetusti"

Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi (kesk.) kertoo tyytyväisenä saamansa koronavirustestin tuloksen:

– Kävi kuten oletinkin, olen negatiivinen ihminen todistetusti.

Herlevi kävi Soiten infektiovastaanotolla keskiviikkona ja sai tulokset myöhemmin päivällä. Kuumeestaan julkisesti FB-päivityksessä kertonut Herlevi koki sosiaalisen paineen niin kovaksi, että päätti käydä testissä.

Keskipohjanmaa uutisoi asiasta tiistaina, jolloin Herlevi totesi haastattelussa näin:

– Testin ottaminen on tietenkin siinä mielessä hyvä ratkaisu, että voin sulkea pois koronan mahdollisuuden. Testin ottaminen on paikallaan, koska tuttavapiirissäni on riskiryhmäläisiä, myöntää Herlevi.

Herlevi on helpottunut saatuaan tuloksen ja on tyytyväinen Soiten toimintaan ja nopeuteen.

– Sain Soitesta todella selkeät ohjeet, sanoo Herlevi.

Flunssasta on jäljellä enää pientä köhää eikä kuumetta ole enää.

Suurimman osan luottamustehtäviinsä kuuluvista kokouksista Herlevi on hoitanut etäyhteyksien kautta, mutta osa kokouksista vaatii fyysistä läsnäoloa.

Herlevi kuuluu myös sopimuspalokuntaan ja hänellä oli myös päivystysviikko menossa. Negatiivinen tulos on helpotus siinäkin mielessä.

– Isoin osa työstämme on ensivastetoimintaa, ja sielläkin on selkeät ohjeet koronaviruksen vuoksi, Herlevi sanoo.

