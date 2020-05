Vaasan uusi HalpaHalli avataan kesäkuussa – Kokkolan Halpa-Halli Oy:n toimitusjohtaja Janne Ylinen: "Nykyisen tilannekuvan perusteella myymäläavausta ei ole järkevää siirtää syksyyn asti"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vaasan Klemettilään valmistunut uusi HalpaHalli avataan kesäkuun alkupuolella. Alun perin myymälän oli tarkoitus avata ovensa jo aikaisemmin keväällä, mutta koronapandemian vuoksi avausta jouduttiin siirtämään.

– Olemme äärimmäisen onnellisia, että Vaasa saa vihdoin ajanmukaisen HalpaHallin, iloitsee Kokkolan Halpa-Halli Oy:n toimitusjohtaja Janne Ylinen tiedotteessa.

Hänen mukaansa yhtiö on tehnyt Vaasassa toistakymmentä vuotta töitä uuden myymälähankkeen parissa. Matkan varrelle on mahtunut monia haasteita kaava-asioista finanssikriisiin. Uuden myymälän rakentaminen käynnistyi viime vuonna.

Vaasan keskustassa sijainnut vanha HalpaHalli suljettiin 4. huhtikuuta.

– Nyt nähdään, että hallituksen asettamat rajoitukset purevat, ja epidemiahuippu on siirtymässä kriisin alkuvaiheen arvioita pidemmälle. Koska meillä on Vaasassa valmis ja vastaanotettu myymälä, totesimme huhti-toukokuun vaihteessa, että nykyisen tilannekuvan perusteella myymäläavausta ei ole järkevää siirtää syksyyn asti. Sen sijaan olemme aloittaneet avausta valmistelevat toimet niin, että myymälä avataan kesäkuun alkupuolella, Ylinen toteaa.

Kokkolan Halpa-Halli Oy on kokkolalainen perheyhtiö, joka on toiminut vähittäiskaupan alalla yli 50 vuotta. Yrityksellä on 35 myymälää.