Jukka Aniaksen kolumni: Kylmää kirjanpitoa koronakuolemista

Kahteen kuukauteen ei ole juuri muusta puhuttu. Eikä siinä mitään, eihän koronan kaltaisen viheliäisyyden kanssa ihmiskunnan pitänyt enää koskaan joutua elämään.

Sen vuoksi meillä täällä mediassa on pitänytkin kertoa uudesta taudista. Ei pelkästään sen vuoksi, että asia kansalaisia kiinnostaa. Se luonnollisesti on journalismin yksi keskeinen kriteeri. Mitäpä mieltä on kirjoittaa juttuja, joita kukaan ei lue tai tehdä ohjelmia, joita kukaan ei katsele tai kuuntele.

Ainoa arvo ei kiinnostavuus tietenkään voi olla. Maailmassa on asioita, joista ihmisillä on oltava minimissään mahdollisuus tietää ja joita ymmärtää. Jos eivät sitten vaikkapa Soiten talousongelmat tai Kokkolan kaupungin veroprosentti kiinnosta, ei voi mitään. Ei oo pakko, jos ei taho.

Kun on koettanut häläkkäröidä jonkinlaisena journalistisena työnjohtajanakin, viime aikoina on pyrkinyt etsimään myös ns. koronattomia aiheita. Toistaiseksi menestys tässä lajissa on ollut vaatimatonta.

Entäpä muualla?

Ylen A-studio ja sen torstainen keskusteluversio A-studio: Talk ovat katseltavissa maanantaista torstaihin yhteensä neljä kertaa viikossa. Epävirallisen taaksepäintsekkauksen perusteella tiistaina nähtiin 41:s peräkkäinen lähetys, jossa korona oli pääaiheena.

Edellinen kokonaan koronaton A-studio lähetettiin keskiviikkona maaliskuun neljäntenä.

Kun tähän lisää muiden eri medioiden – digitaalisten tai wanhan liiton painettujen – koronavyörytyksen, kuormaa on kertynyt kiitettävästi.

Runsaasti on siis annettu aineksia esimerkiksi väitellä Suomen hallituksen tautistrategiasta verrattuna vaikkapa länsinaapuriin.

Ollaanko Suomessa hillitsemässä ja hallitsemassa koronaa, mutta oikeastaan valittu ns. laumaimmuniteetin kyseenalainen tie ja miksi näin on tehty? Miksi ei tukahduteta?

Makaaberia on myös vainajakirjanpito, jota seurataan päivittäin kuin Valioliigan tai Serie A:n tuloksia. Korona on karuimmillaan tappava tauti, mutta niin käy meidän ihmispolojen hengen päälle moni muukin sairaus tai onnettomuus.

Vuonna 2019 Suomessa ns. vaihtoi kinkeripiiriä 53 949 lähimmäistämme. Se tarkoitti keskimäärin noin 147 vainajaa vuoden jokaisena päivänä. Jotenkin jäänyt tämän seikan päivittäinen julkinen kirjanpito nokkavarjoon.